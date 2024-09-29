Де у понеділок в Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 30 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Енергетики виконуватимуть роботи по технічному обслуговуванню та приєднанню до електричних мереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00: село Потоки. З 8.00 до 20.00: село Мала Кохнівка. З 8.00 до 17.00: пров. Архипа Тесленка, 23-29;

вул. Капітана Трусова, 84-86;

вул. Майора Пугача, 88;

вул. Мрії, 8-10;

вул. Ботанічна, 21-34;

проїзд Івана Калиновича, 1-22;

пров. Князя Олега, 1-2/6;

вул. Кооперативна, 116, 116А;

вул. Юрія Кондратюка, 1-2В;

вул. Володимира Івасюка, 31А-56А;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43;

проїзд Михайла Старицького, 3-15;

пров. Художній, 14-29А;

вул. Художня, 12-57;

пров. Яблуневий, 2-14;

вул. Енергетиків, 11-75.

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30-30;

вул. Вадима Кришталя, 32-63;

пров. Григорія Ашкаренка, 1-5;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3-9;

вул. Івана Приходька, 1А-14;

пров. Літературний, 3;

вул. Київська, 65Б. З 6.00 до 18.00: вул. Андрія Гончарова;

проїзд Георгія Петька;

вул. Гірська;

пров. Дмитра Вишневецького;

проїзд Заводський;

проїзд Івана Торубари;

вул. Кавказька;

вул. Костянтина Острозького;

вул. Новобудівельна;

пров. Одеський;

проїзд Одеський;

вул. Петра Прокоповича;

вул. Соломії Крушельницької. З 8.00 до 18.00: вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;

вул. Володимира Вернадського, 57-80;

вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;

вул. Портова, 3-26/6;

вул. Правобережна, 33;

пров. Придніпровський, 2-19;

вул. Східна, 3;

вул. Шістдесятників, 1-26/2.

просп. Лесі Українки, 39-76.

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