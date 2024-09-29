Де у понеділок в Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 16:30
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 30 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Енергетики виконуватимуть роботи по технічному обслуговуванню та приєднанню до електричних мереж.
Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00:
З 8.00 до 20.00:
З 8.00 до 17.00:
- пров. Архипа Тесленка, 23-29;
- вул. Капітана Трусова, 84-86;
- вул. Майора Пугача, 88;
- вул. Мрії, 8-10;
- вул. Ботанічна, 21-34;
- проїзд Івана Калиновича, 1-22;
- пров. Князя Олега, 1-2/6;
- вул. Кооперативна, 116, 116А;
- вул. Юрія Кондратюка, 1-2В;
- вул. Володимира Івасюка, 31А-56А;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43;
- проїзд Михайла Старицького, 3-15;
- пров. Художній, 14-29А;
- вул. Художня, 12-57;
- пров. Яблуневий, 2-14;
- вул. Енергетиків, 11-75.
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30-30;
- вул. Вадима Кришталя, 32-63;
- пров. Григорія Ашкаренка, 1-5;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30;
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3-9;
- вул. Івана Приходька, 1А-14;
- пров. Літературний, 3;
- вул. Київська, 65Б.
З 6.00 до 18.00:
- вул. Андрія Гончарова;
- проїзд Георгія Петька;
- вул. Гірська;
- пров. Дмитра Вишневецького;
- проїзд Заводський;
- проїзд Івана Торубари;
- вул. Кавказька;
- вул. Костянтина Острозького;
- вул. Новобудівельна;
- пров. Одеський;
- проїзд Одеський;
- вул. Петра Прокоповича;
- вул. Соломії Крушельницької.
З 8.00 до 18.00:
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
- вул. Володимира Вернадського, 57-80;
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
- вул. Портова, 3-26/6;
- вул. Правобережна, 33;
- пров. Придніпровський, 2-19;
- вул. Східна, 3;
- вул. Шістдесятників, 1-26/2.
- просп. Лесі Українки, 39-76.
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