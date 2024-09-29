Де у понеділок в Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 30 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Енергетики виконуватимуть роботи по технічному обслуговуванню та приєднанню до електричних мереж.

Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00:

  • село Потоки.

З 8.00 до 20.00:

  • село Мала Кохнівка.

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Архипа Тесленка, 23-29;
  • вул. Капітана Трусова, 84-86;
  • вул. Майора Пугача, 88;
  • вул. Мрії, 8-10;
  • вул. Ботанічна, 21-34;
  • проїзд Івана Калиновича, 1-22;
  • пров. Князя Олега, 1-2/6;
  • вул. Кооперативна, 116, 116А;
  • вул. Юрія Кондратюка, 1-2В;
  • вул. Володимира Івасюка, 31А-56А;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43;
  • проїзд Михайла Старицького, 3-15;
  • пров. Художній, 14-29А;
  • вул. Художня, 12-57;
  • пров. Яблуневий, 2-14;
  • вул. Енергетиків, 11-75.
  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 28/30-30;
  • вул. Вадима Кришталя, 32-63;
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1-5;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30;
  • просп. Полтавський, 5-44/2;
  • вул. Романа Шухевича, 3-9;
  • вул. Івана Приходька, 1А-14;
  • пров. Літературний, 3;
  • вул. Київська, 65Б.

З 6.00 до 18.00:

  • вул. Андрія Гончарова;
  • проїзд Георгія Петька;
  • вул. Гірська;
  • пров. Дмитра Вишневецького;
  • проїзд Заводський;
  • проїзд Івана Торубари;
  • вул. Кавказька;
  • вул. Костянтина Острозького;
  • вул. Новобудівельна;
  • пров. Одеський;
  • проїзд Одеський;
  • вул. Петра Прокоповича;
  • вул. Соломії Крушельницької.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
  • вул. Володимира Вернадського, 57-80;
  • вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
  • вул. Портова, 3-26/6;
  • вул. Правобережна, 33;
  • пров. Придніпровський, 2-19;
  • вул. Східна, 3;
  • вул. Шістдесятників, 1-26/2.
  • просп. Лесі Українки, 39-76.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла планові відключення
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