Автозаводський райсуд Кременчука виніс вирок колишньому заступнику директора ТД ХК «АвтоКрАЗ» за роботу на РФ

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 1 088 Коментарів: 2

Автозаводський районний суд Кременчука 16 вересня 2024 року затвердив угоду від 18.07.2024 року про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим у кримінальному провадженні №22023170000000266 від 07.12.2023 року.

Обвинувачений, прізвище якого у вироку суду не називається, визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Вирок по справі № 524/7566/24 оприлюднений в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Йому призначено покарання у виді 3-х років позбавлення волі без конфіскації майна, з позбавленням права обіймати посади в державних органах влади та органах місцевого самоврядування на 10 років.

На підставі ст. 75 КК України, його звільнили від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком на 1 рік. Протягом цього терміну засуджений має періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

У тексті судового рішення зазначається, що обвинувачений «вчинив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.111-1 КК України». Дана стаття передбачає кримінальну відповідальність за колабораційну діяльность.

Хто це

У вироку Автозаводського суду зазначається, що обвинувачений є уродженцем міста Кременчук, тимчасово не працює. Упродовж 2000-2012 років він працював на різних посадах у ХК «АвтоКрАЗ», зокрема: економістом по фінансово-економічній оцінці інвестиційних проектів в управлінні маркетингу, інженером маркетологом управління маркетингу, інженером-маркетологом в управлінні реалізації, заступником начальника відділу управління збуту та маркетингу, начальником відділу управління збуту та маркетингу, заступником начальника управління зовнішньоекономічних зв`язків по експорту автомобілів управління збуту і маркетингу, заступником директора ТД ХК «АвтоКрАЗ» по реалізації автомобільної техніки (з 2004 по 2009 роки), заступником директора ТД ХК «АвтоКрАЗ» по реалізації автомобілів до Російської Федерації (з 2009 по 2014 роки).

У 2012 році обвинувачений, обіймаючи посаду заступника директора ТД ХК «АвтоКрАЗ» по реалізації автомобілів до РФ, зареєстрував ТОВ «Торговый дом «РусКраз» у Московській області та був призначений його гендиректором. Підприємство займалося реалізацією автомобілів спеціального призначення марки «КрАЗ» та їх подальшим супроводженням на території РФ.

Упродовж 2017-2019 років він працював заступником гендиректора ТОВ «Торговый дом «РусКраз» та безпосередньо займався питаннями розробки та виготовлення автомобільного шасі марки РКР на базі шасі КрАЗ та їх подальшою реалізацією на території РФ.

За що засудили

У грудні 2021 року, перебуваючи у Москві, він придбав 50% у статутному капіталі ТОВ «Торговый дом Промышленные поставки» та налагодити й контролювати поставку комплектуючих та подальший процес виробництва спеціальної автомобільної техніки та її реалізації.

Надалі, обвинувачений, усвідомлюючи, що військовослужбовці ЗС РФ вторглися на територію України з метою її окупації, почав здійснювати дистанційне керування фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Торговый дом Промышленные поставки», тобто вчинив дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Будучи співвласником та фактичним керівником підприємства у період з січня 2022 року по червень 2024 року він виконував обов`язки щодо визначення основних напрямків діяльності підприємства ООО «Торговый дом Промышленные поставки» та дистанційно ним керував, використовуючи месенджери WhatsApp та Signal. Зокрема, використовуючи свої зв`язки та професійний досвід, підшукував суб`єктів господарювання РФ, які могли здійснити постачання комплектуючих для виробництва машинокомплектів самохідних шасі марки РКР.

У той час його підприємством були придбані кабіни, двигуни, коробки перемикання передач, системи охолодження, рами, паливні системи, мости, роздавальні коробки, карданні передачі, колеса, гальмівні системи, електрообладнання, рульове управління та інші комплектуючи, які необхідні для виробництва самохідних шасі марки РКР. 46 машинокомплектів РКР різних модифікацій на загальну суму близько 285 млн рублів були реалізовані російським замовникам.

При цьому, підприємство обвинуваченого сплатило податків до бюджету РФ у сумі понад 3,1 млн рублів. Як зазначено у судовому вироку, вони були «використані на потреби нарощування військового та промислового потенціалу та ведення агресивної війни проти України».

Суд врахував обіцянку допомогти ЗСУ

При визначені покарання суд врахував пом'якшуючи обставини, серед яких «щире каяття» обвинуваченого, те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується, та взяв на себе зобов`язання протягом 30 днів після затвердження угоди судом зробити внесок на офіційний рахунок, відкритий НБУ на підтримку ЗСУ, у розмірі 200 тисяч грн.

Суд також конфіскував у власність держави ноутбук та смартфон, за допомогою яких обвинувачений здійснював керування підприємством у РФ.