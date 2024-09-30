Гендиректор представництва АвтоКрАЗ у Москві Сорвін співпрацював з РФ — вирок суду

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Упродовж 2017-2019 років Сорвін працював заступником гендиректора ТОВ «Торговый дом «РусКраз» та безпосередньо займався питаннями розробки та виготовлення автомобільного шасі марки РКР на базі шасі КрАЗ та їх подальшою реалізацією на території РФ

Генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «РусКраз», представника кременчуцького підприємства у Росії Віктора Сорвіна Автозаводський районний суд визнав винним у співпраці з РФ. Про це стало відомо з вироку суду та з сайту судової влади України.

Що відомо про Віктора Сорвіна

У вироку Автозаводського суду зазначається, що обвинувачений є уродженцем міста Кременчук, тимчасово не працює. Упродовж 2000-2012 років він працював на різних посадах у холдинговій компанії «АвтоКрАЗ», зокрема: економістом по фінансово-економічній оцінці інвестиційних проєктів в управлінні маркетингу, інженером маркетологом управління маркетингу, інженером-маркетологом в управлінні реалізації, заступником начальника відділу управління збуту та маркетингу, начальником відділу управління збуту та маркетингу, заступником начальника управління зовнішньоекономічних зв`язків по експорту автомобілів управління збуту і маркетингу, заступником директора ТД ХК «АвтоКрАЗ» по реалізації автомобільної техніки (з 2004 по 2009 роки), заступником директора ТД ХК «АвтоКрАЗ» по реалізації автомобілів до Російської Федерації (з 2009 по 2014 роки).

У 2012 році обвинувачений, обіймаючи посаду заступника директора ТД ХК «АвтоКрАЗ» по реалізації автомобілів до РФ, зареєстрував ТОВ «Торговый дом «РусКраз» у Московській області та був призначений його гендиректором. Підприємство займалося реалізацією автомобілів спеціального призначення марки «КрАЗ» та їх подальшим супроводженням на території РФ.

Упродовж 2017-2019 років він працював заступником гендиректора ТОВ «Торговый дом «РусКраз» та безпосередньо займався питаннями розробки та виготовлення автомобільного шасі марки РКР на базі шасі КрАЗ та їх подальшою реалізацією на території РФ.

У 2013 році в інтерв’ю ЛІГАБізнесІнформ Віктор Сорвін зазначав, що «дії російського уряду щодо українських виробників абсолютно передбачувані», пояснюючи причини затримки проходження митного контролю на кордоні з Росією. Особливо експорт ускладнювався, за словами Сорвіна, «у період «загострення» зовнішньополітичних розбіжностей».

— Так само як і до інших невеликих держав, що межують з великою «імперією». У Росії свої стратегічні інтереси, своя геополітика. Відносини України з Росією завжди вибудовувалися однаково: сьогодні, за часів Богдана Хмельницького та Івана Мазепи чи УНР та «Радянської України», — говорив Сорвін.

Що відомо про співпрацю з РФ у період повномасштабного вторгнення

Нагадаємо, як раніше вже писав «Кременчуцький Телеграф», у грудні 2021 року, перебуваючи у Москві, він придбав 50% у статутному капіталі ТОВ «Торговый дом Промышленные поставки» та налагодити й контролювати поставку комплектуючих та подальший процес виробництва спеціальної автомобільної техніки та її реалізації.

Надалі, обвинувачений, усвідомлюючи, що військовослужбовці ЗС РФ вторглися на територію України з метою її окупації, почав здійснювати дистанційне керування фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Торговый дом Промышленные поставки», тобто вчинив дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Будучи співвласником та фактичним керівником підприємства у період з січня 2022 року по червень 2024 року він виконував обов`язки щодо визначення основних напрямків діяльності підприємства ООО «Торговый дом Промышленные поставки» та дистанційно ним керував, використовуючи месенджери WhatsApp та Signal. Зокрема, використовуючи свої зв`язки та професійний досвід, підшукував суб`єктів господарювання РФ, які могли здійснити постачання комплектуючих для виробництва машинокомплектів самохідних шасі марки РКР.

У той час його підприємством були придбані кабіни, двигуни, коробки перемикання передач, системи охолодження, рами, паливні системи, мости, роздавальні коробки, карданні передачі, колеса, гальмівні системи, електрообладнання, рульове управління та інші комплектуючи, які необхідні для виробництва самохідних шасі марки РКР. 46 машинокомплектів РКР різних модифікацій на загальну суму близько 285 млн рублів були реалізовані російським замовникам.

При цьому, підприємство обвинуваченого сплатило податків до бюджету РФ у сумі понад 3,1 млн рублів. Як зазначено у судовому вироку, вони були «використані на потреби нарощування військового та промислового потенціалу та ведення агресивної війни проти України».