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Росіяни вдарили «Шахедами» по лікарні в Сумах – 8 загиблих та 12 важкопоранених

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 318

  

Після першого удару, коли на місце прибули рятувальники та почалася евакуація, ворог завдав другого удару

Російська армія вдарила «Шахедами» по одній із лікарень міста Суми. У медичному закладі знаходилося 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 48 медпрацівників. Наразі відомо про 8 загиблих та 12 важкопоранених. З лікарні евакуйовано 113 пацієнтів. Триває рятувальна операція.

Про це повідомила Сумська ОВА та Президент України Володимир Зеленський.

— Ліквідовуємо наслідки, рятуємо життя. Робимо максимум, щоб надати нашим людям необхідну допомогу. Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу — тільки це єдиний правильний шлях, - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що зранку російські війська атакували Суми трьома дронами Shahed. Два безпілотники влучили в лікарню. Другий удар був нанесений під час евакуації постраждалих та хворих з лікарні.

У результаті першого удару було зруйновано перекриття декількох поверхів лікарні. Коли на місце прибули рятувальники та почалася евакуація, ворог завдав другого удару. Серед загиблих є поліцейський.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Сумьска ОВА
Теги: Шахеди лікарня Суми загиблі
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