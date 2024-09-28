На Рівненщині автоцистерна під керуванням водія з Кременчука врізалась у блокпост — загинув поліцейський

Сьогодні, 13:09 Переглядів: 434

Ще один поліцейський та військовий травмовані

Автопригода сталася сьогодні, 28 вересня, близько 8.15 на трасі Київ-Ковель-Ягодин.

Попередньо слідством встановлено, що водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

— Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні, — йдеться у повідомленні.

Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, відповідно до огляду — тверезий. Через шоковий стан пояснити поки нічого не може. Слідчі його затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

— Внаслідок наїзду пошкоджене також службове авто поліцейського офіцера громади. Сам правоохоронець не постраждав. Цистерна була наповнена газом, на щастя, вона не розгерметизувалась, - додають в повідомленні поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління проводить досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.

Що відомо про загиблого:

Старший сержант поліції Сергій Трум був поліцейським-водієм конвойної служби. Свій шлях у правоохоронних органах Сергій почав у 2005 році. За його плечима робота у патрульній службі, групі реагування патрульної поліції, конвойній службі. З травня він був відряджений до складу бойового підрозділу патрульної поліції «Хижак». Нічне чергування стало останнім у його житті. Декілька днів тому йому виповнилось 40. Без батька залишився його 16-річний син.