На Рівненщині автоцистерна під керуванням водія з Кременчука врізалась у блокпост — загинув поліцейський

Автопригода сталася сьогодні, 28 вересня, близько 8.15 на трасі Київ-Ковель-Ягодин.
Попередньо слідством встановлено, що водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей.
Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.
Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, відповідно до огляду — тверезий. Через шоковий стан пояснити поки нічого не може. Слідчі його затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
— Внаслідок наїзду пошкоджене також службове авто поліцейського офіцера громади. Сам правоохоронець не постраждав. Цистерна була наповнена газом, на щастя, вона не розгерметизувалась, - додають в повідомленні поліції.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління проводить досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.
Що відомо про загиблого:
Старший сержант поліції Сергій Трум був поліцейським-водієм конвойної служби. Свій шлях у правоохоронних органах Сергій почав у 2005 році. За його плечима робота у патрульній службі, групі реагування патрульної поліції, конвойній службі. З травня він був відряджений до складу бойового підрозділу патрульної поліції «Хижак». Нічне чергування стало останнім у його житті. Декілька днів тому йому виповнилось 40. Без батька залишився його 16-річний син.
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