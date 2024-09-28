Полтавщина серед лідерів по збору зернових – аграрії області вже намолотили 2,9 млн тонн зерна

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 107

Полтавщина серед областей-лідерів по валовому збору зернових. Аграрії області вже намолотили 2,9 млн тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

В області завершують збір сої та проса — аграрії обмолотили понад 90% площ. У процесі збору — круп’яні, олійні й технічні культури. Сільгоспвиробники намолотили понад 1,3 млн тонн кукурудзи, а соняшнику — понад 900 тисяч тонн. Добігає кінця збір гречки. Аграрії продовжують копати цукровий буряк — зібрали врожай вже з третини площ.

— Вдячні кожному і кожній, хто щодня в полях. Це важливий внесок у нашу продовольчу безпеку, - написав Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.



