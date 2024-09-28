Полтавщина серед лідерів по збору зернових – аграрії області вже намолотили 2,9 млн тонн зерна

Полтавщина серед областей-лідерів по валовому збору зернових. Аграрії області вже намолотили 2,9 млн тонн зерна нового врожаю.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
В області завершують збір сої та проса — аграрії обмолотили понад 90% площ. У процесі збору — круп’яні, олійні й технічні культури. Сільгоспвиробники намолотили понад 1,3 млн тонн кукурудзи, а соняшнику — понад 900 тисяч тонн. Добігає кінця збір гречки. Аграрії продовжують копати цукровий буряк — зібрали врожай вже з третини площ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.