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Полтавщина серед лідерів по збору зернових – аграрії області вже намолотили 2,9 млн тонн зерна

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 107

 

Завершується збір зернових нового врожаю та продовжують копати цукровий буряк

Полтавщина серед областей-лідерів по валовому збору зернових. Аграрії області вже намолотили 2,9 млн тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

В області завершують збір сої та проса — аграрії обмолотили понад 90% площ. У процесі збору — круп’яні, олійні й технічні культури. Сільгоспвиробники намолотили понад 1,3 млн тонн кукурудзи, а соняшнику — понад 900 тисяч тонн. Добігає кінця збір гречки. Аграрії продовжують копати цукровий буряк — зібрали врожай вже з третини площ.

— Вдячні кожному і кожній, хто щодня в полях. Це важливий внесок у нашу продовольчу безпеку, - написав Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.


ПО ТЕМІ:

Аграрії Полтавщини завершують збір врожаю проса, сої та соняшнику

На Полтавщині збирають врожай та сіють озимі культури — Пронін

На Полтавщині збирають пізні зернові та цукровий буряк, а сіють озимий ріпак – Полтавська ОВА

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА врожай жнива аграрії зернові буряк
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