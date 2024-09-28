У Кременчуці пограбували пенсіонера: поліція повідомила про підозру молодику з кримінальним минулим

Інформація про грабіж надійшла до відділення № 1 (Крюківський район) Кременчуцького районного управління поліції близько першої години ночі 25 вересня. 68-річний кременчужанин повідомив, що малознайомий йому чоловік під час спільного дозвілля на вулиці Михайла Драгоманова вихопив з його рук 2500 гривень і паспорт та втік. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, яка розпочала розслідування та провела оперативно-розшукові заходи для встановлення причетної до злочину особи.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).
Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.