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У Кременчуці пограбували пенсіонера: поліція повідомила про підозру молодику з кримінальним минулим

Сьогодні, 14:41 Переглядів: 127

 

Пограбування відбулося у ніч на 25 вересня під час спільного дозвілля чоловіків

Інформація про грабіж надійшла до відділення № 1 (Крюківський район) Кременчуцького районного управління поліції близько першої години ночі 25 вересня. 68-річний кременчужанин повідомив, що малознайомий йому чоловік під час спільного дозвілля на вулиці Михайла Драгоманова вихопив з його рук 2500 гривень і паспорт та втік. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, яка розпочала розслідування та провела оперативно-розшукові заходи для встановлення причетної до злочину особи.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

— У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили, що до кримінального правопорушення причетний місцевий чоловік 1997 року народження, який раніше вже мав проблеми із законом. Наразі слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, - зазначив тимчасово виконувач обов’язків начальника відділення № 1 Кременчуцького районного управління поліції Юрій Сухомлин.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини пограбували підозра пограбування
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