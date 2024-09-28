Кафе, провина і Толіки: що кременчужанам почитати на вихідних

Юлія Мак «Толіки. Про тих, хто перемотував касету олівцем» Дотепні спогади про літні канікули, які розгортаються в кінці 90-х – на початку нульових. Головна героїня Ірка разом зі своїми братами згадує ті часи, коли по мобільному розмовляли перші три безкоштовні секунди, слухали молодого Вакарчука і безсмертний хіт «Вона». Їли смачні страви у бабусі, організовували «кукурудзяну мафію» і збиралися на першу сільську дискотеку. Бешкетні брати завжди будуть поруч з Іркою: допомагатимуть полікувати розбите серце і перетворитися на «ідеальну жінку» (якою вони її собі уявляють).

Це книга про перипетії дорослішання, закоханості; спогади про дитинство, які залишаються з нами на все життя.