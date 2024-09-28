Кафе, провина і Толіки: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Юлія Мак «Толіки. Про тих, хто перемотував касету олівцем»
Дотепні спогади про літні канікули, які розгортаються в кінці 90-х – на початку нульових. Головна героїня Ірка разом зі своїми братами згадує ті часи, коли по мобільному розмовляли перші три безкоштовні секунди, слухали молодого Вакарчука і безсмертний хіт «Вона». Їли смачні страви у бабусі, організовували «кукурудзяну мафію» і збиралися на першу сільську дискотеку. Бешкетні брати завжди будуть поруч з Іркою: допомагатимуть полікувати розбите серце і перетворитися на «ідеальну жінку» (якою вони її собі уявляють).
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Тетяна Белімова «Чужа провина»
У житті Марусі є лише одне кохання – її Василь. І, коли він безвісти зникає на фронтах Першої світової війни, Маруся єдина не вірить у його погибель. Самовіддано чекає на нього, дбаючи про Василеву молодшу сестру та доньку від іншої жінки. А тоді стається нещастя. Марусин син Казимир у розпалі суперечки скалічив одного з більшовиків. Усі розуміють: ті не простять і їхня помста – питання часу.
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Джон П. Стрелекі «Новий відвідувач кафе на краю світу»
Ханні п’ятнадцять, але вона вже багато пережила. Її завжди бракувало батьківської уваги, тож мусила піклуватися про себе самотужки. Дівчина почувалася непотрібною. Була переконана, що світ – небезпечний і недобрий. Чимало речей у цьому кафе видалися їй дивними, а питання на звороті меню схвилювали: Хто ви? Звідки ви будете? Чому ви тут? Дівчина почала їх обговорювати з персоналом кафе і відкрила для себе світ нових можливостей. Так, ніби вона потребувала окулярів, щоб побачити те, про що навіть не підозрювала.
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