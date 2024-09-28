Патрульні поліцейські Кременчука виявили у молодика пакет із речовиною, схожою на наркотичну

Патрульні роти ТОР продовжують виявляти осіб, причетних до можливого зберігання наркотичних речовин.
Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Facebook.
Учора під час спільного відпрацювання з працівниками Національної гвардії України на вулиці Залізничній, ТОРівці помітили підозрілого громадянина. Побачивши патрульний автомобіль, чоловік почав втікати до лісового масиву.
Інспектори наздогнали втікача та провели поверхневу перевірку. У 22-річного громадянина виявили zip-пакет із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.
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