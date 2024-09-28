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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині погасили лісову пожежу в Новосанжарській громаді, яка тривала два тижні

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 308

 

На гасінні пожежі було залучено понад 400 людей, 4 пожежні потяги та близько 80 одиниць техніки

Рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу в Полтавському районі. Майже два тижні вони без упину боролися з вогняною стихією.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Під час цієї пожежі полум’я дісталося й до будинків — вогонь пошкодив 26 житлових будинків і 24 господарчі споруди. Мешканців деяких сіл Новосанжарської громади евакуювали та надали необхідну допомогу.

Гасіння пожежі ускладнювали сильні пориви вітру та посуха. До роботи були залучені працівники ДСНС, місцевої пожежної охорони, лісівники, поліцейські та волонтери. У гарячу фазу на гасінні пожежі цілодобово працювали понад 400 людей. На допомогу приїздили рятувальники з Черкаської та Вінницької областей. Було залучено 4 пожежні потяги та близько 80 одиниць техніки, зокрема й із сільгосппідприємств.

— Дякуємо кожному, хто гасив полум’я, хто допомагав людям, хто не залишився байдужим. Зараз на території області встановлений найвищий клас пожежної небезпеки. Важливо бути свідомими й відповідальними, - написав Філіп Пронін.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Філіп Пронін / Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА лісова пожежа Філіп Пронін
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