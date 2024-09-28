В ЗСУ служать 48 тисяч жінок, з них 5 тисяч захищають Україну на передовій — Міноборони

Наразі 48 тисяч жінок несуть службу в Збройних Силах України, з них 5 тисяч — перебувають безпосередньо в зоні ведення бойових дій. Разом із цивільними працівницями ЗСУ в армії зараз перебуває 68 тисяч жінок.
Про це розповіла державний секретар Міністерства оборони України Людмила Дараган.
Вона заявила, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну спостерігається швидка інтеграція жінок в українській армії.
Людмила Дараган також зазначила, що з 2018 року жінки отримали право проходити службу на бойових спеціальностях, однак ця функція довго залишалася для них нереалізованою.
За словами Дараган, також вдалося покращити рівень речового забезпечення військовослужбовиць. Наприклад, у 2023 році з’явилася літня жіноча військова форма — до цього була доступна лише парадна.
За повідомленням Military Media Center станом на березень 2024 року 13 487 жінок мають статус учасника бойових дій.
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Нагадаємо, все більше жінок в Україні приєднуються до лав ЗСУ, звертаючись до рекрутингових центрів. У Полтавській області цього року відкрито 5 рекрутингових центрів Міноборони. Журналісти Телеграфа у квітні побували на відкритті рекрутингового центру у Кременчуці та дізналися усі особливості його роботи.
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