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В ЗСУ служать 48 тисяч жінок, з них 5 тисяч захищають Україну на передовій — Міноборони

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 183

 

Загальна чисельність жінок у Збройних Силах України – понад 68 тисяч

Наразі 48 тисяч жінок несуть службу в Збройних Силах України, з них 5 тисяч — перебувають безпосередньо в зоні ведення бойових дій. Разом із цивільними працівницями ЗСУ в армії зараз перебуває 68 тисяч жінок.

Про це розповіла державний секретар Міністерства оборони України Людмила Дараган.

Вона заявила, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну спостерігається швидка інтеграція жінок в українській армії.

— Сьогодні жінки всюди — тримають тил, працюють на важких посадах, воюють у лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю та розумом, а не за статтю, — заявила вона.

Людмила Дараган також зазначила, що з 2018 року жінки отримали право проходити службу на бойових спеціальностях, однак ця функція довго залишалася для них нереалізованою.

— Існував наказ з грифом ДСК, який регламентував офіцерські посади для жінок і чоловіків окремо. У 2022 році, після зміни цього наказу, вдалося подолати ці перепони, — зазначила представниця Міноборони.

За словами Дараган, також вдалося покращити рівень речового забезпечення військовослужбовиць. Наприклад, у 2023 році з’явилася літня жіноча військова форма — до цього була доступна лише парадна.

За повідомленням Military Media Center станом на березень 2024 року 13 487 жінок мають статус учасника бойових дій. 

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Нагадаємо, все більше жінок в Україні приєднуються до лав ЗСУ, звертаючись до рекрутингових центрів. У Полтавській області цього року відкрито 5 рекрутингових центрів Міноборони. Журналісти Телеграфа у квітні побували на відкритті рекрутингового центру у Кременчуці та дізналися усі особливості його роботи.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони жінка в армії військова служба
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