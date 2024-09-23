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Мобілізацію обмежено придатних віком до 25 років зупинили, а призов чоловіків старше 50 — ускладнили

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 50 Коментарів: 1

 

Відповідні розпорядження доведені до ТЦК директивою Командувача Сухопутних військ ЗСУ

В Україні зупинився призов за мобілізацією військовозобов’язаних віком від 18 до 25 років, які мають обмежену придатність до проходження військової служби. Їх призов можливий лише за письмовою згодою. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

— В директиві Командування Сухопутних Військ на Оперативні Командування та на ТЦК № 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК, — написав він у своєму Телеграм-каналі.

Гончаренко додав, що «демобілізації вже мобілізованих не має» та заявив, що «будем займатись і тиснути далі».

Він також повідомив, що в цій же директиві вказано про мобілізацію чоловіків віком з 25 до 49 років.

— Тобто, чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, — додав Олексій Гончаренко.

Він пояснив, що «окреме мобілізаційне розпорядження» означає, що таке розпорядження видане Генштабом ЗСУ щодо конкретного чоловіка, з вказування всіх його даних, які треба цьому чоловіку предʼявити.

— Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, раніше в Полтавському ОТЦК та СП розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних сил України. 

Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.

Новий закон про вдосконалення мобілізації, який набрав чинності 18 травня, дозволив наростити темпи мобілізації та поповнення Сил оборони через рекрутинг, а також оновити облікові дані понад 4,6 млн військовозобов’язаних. Завдяки новому закону про вдосконалення мобілізації показники призову до лав ЗСУ збільшилися у 2,5 раза.

Міністерство оборони України не планує впроваджувати електронні повістки в мобільний застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+», а речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів навіщо працівники ТЦК видають повістки на вулицях та коли це припиниться.

У Міноборони також розповіли, як новий закон мотивує українців йти на військову службу та кого мобілізують у першу чергу.

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Автор: Віктор Крук
Теги: мобілізація ТЦК призов обмежено придатні військовозобов'язані
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Коментарі: 1

4 638
1
zzzzzz:
Сьогодні, 17:35

Роздуми роздуми....🤣🤣🤣


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