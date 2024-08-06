У Кременчуцькому районному ТЦК чоловіків віком до 25 років на ВЛК не направляють та не мобілізують

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Абітурієнти, від яких приймальні комісії ВНЗ вимагають оновлені військово-облікові документи зі штрих-кодом, можуть сміливо йти до ТЦК

До «Кременчуцького Телеграфу» звернулася кременчужанка Тетяна, 21-річний син якої закінчив бакалаврат, здобувши перший рівень вищої освіти та збирається поступати на другий – магістратуру.

Втім, при ознайомленні з переліком документів, які потрібно подавати до приймальної комісії університету, вони дізналися, що обов’язковим є військово-обліковий документ зі штрих-кодом.

- При перевірці військово-облікового документа, поданого у паперовій формі, відповідальна особа приймальної комісії здійснює… перевірку наявності штрих-коду (та номеру в Єдиному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів), - йдеться у вимогах Міносвіти, які їм переслали з університету.

У військово-обліковому документі сина такого штрих-коду не було, бо він не пройшов оновлення військово-облікових даних. Нагадаємо, що згідно з вимогами закону про вдосконалення мобілізації оновити свої облікові дані мали усі чоловіки віком від 18 до 60 років.

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До того, син пані Тетяни під час постановки на військовий облік призовників (у 18 років) був визнаний непридатним до проходження військової служби у мирний час, обмежено придатним у воєнний час. Тобто призову на строкову службу він не підлягав й саме тому, відповідно до чинного законодавства, його одразу поставили на військовий облік військовозобов’язаних. Більшість призовників переводять на цей вид військового обліку з досягнення ними 25-річного віку.

Ситуацію ускладнило те, що у травні набув чинності закон України № 3621-IX, який передбачає скасування статусу «‎обмежено придатний». Згідно з його вимогами усі військовозобовʼязані, які мають цей статус, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) протягом 9 місяців – до 4 лютого 2025 року.

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Водночас у ЗМІ та соцмережах з’явилася багато матеріалів про те, як ТЦК мобілізують хлопців віком до 25 років, які, так само як і син пані Тетяни, перебували на обліку військовозобов’язаних та після проходження ВЛК були визнані придатними до військової служби.

- Як нам бути? Піде до ТЦК оновити свої дані – направлять на ВЛК, визнають придатним та мобілізують. А не піде, то не отримає штрих-коду, не приймуть документи й не вступить до університету, хоч зі своїми оцінками має усі шанси потрапити на бюджет. Ми в розпачі, - запитала жінка.

Прогалина у законодавстві дає змогу мобілізовувати хворих юнаків

Заведено вважати, що мобілізаційний вік в Україні — з 25 років. Однак, це не зовсім так – призивати на законних підставах можуть й молодших чоловіків. Зокрема, тих, хто проходив строкову військову службу (після неї ставлять на облік військовозобов’язаних) та випускників військових кафедр ВНЗ.

А після скасування статусу «обмежено придатних» виникла прогалина у законодавстві за якою тих юнаків, які раніше були визнані непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатним у воєнний, та через це поставлені на облік військовозобов’язаних, тепер стало можна мобілізувати незалежно від віку. За умови, якщо ВЛК визнає їх придатними до військової служби.

Виникла явна несправедливість, коли здорові чоловіки віком до 25 років не підлягають мобілізації, а хворі такого ж віку за певних умов можуть бути призваними. Адже в указі президента «Про загальну мобілізацію» йдеться про призов військовозобов’язаних і там не зазначено з якого віку можна мобілізовувати. Тобто, якщо юнак перебуває на обліку військовозобов’язаних (видається тимчасове посвідчення замість військового квитка), а не призовників (приписне посвідчення), то його можуть мобілізувати.

Законопроєкт, який виправляє прогалину

Наразі у Верховній Раді намагаються розв’язати цю проблему. Учора, 5 серпня, в парламентському комітеті з нацбезпеки підтримали законопроєкт №11379-д про заборону мобілізовувати чоловіків до 25 років. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що законопроєкт №11379-д розробили на базі його законопроєкту №11379. Цей документ пропонував усунути правову колізію, коли чоловіки, яким не виповнилося 25 років та які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, можуть бути мобілізовані.

На сайті Верховної Ради оновленого законопроєкту №11379-д на час написання статті не було. Втім, за словами Гончаренка, він забороняє мобілізацію обмежено придатних віком до 25 років та передбачає право на звільнення для тих, кого встигли мобілізувати через цю прогалину у законодавстві.

Про те, що це питання вже «розв’язане на рівні комітету», говорив і народний депутат Роман Костенко. За його словами, зміни торкнуться тільки колишніх «обмежено придатних» віком до 25 років, а не військовозобовʼязаних, які раніше проходили військову службу чи навчання у військовому навчальному закладі. За його словами, останні — це молодші офіцери, командири взводів, командири рот, «які зараз є кістяком армії».

Зазначимо, що далі цей законопроєкт мають розглянути у сесійній залі Верховної Ради у першому та другому читаннях й лише після підпису президента та публікації він набере чинності.

При оновленні даних чоловіки віком до 25 років ВЛК не проходять

«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем з цього приводу до начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП полковника Мирослава Волкова, який все докладно пояснив.

За його словами більшість чоловіків до 25 років перебуває на обліку призовників і не підлягають мобілізації. Втім, є такі, що свого часу через стан здоров’я (непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час) були поставлені на облік військовозобов’язаних.

- Згідно з нормами закону їх можна мобілізувати, якщо ВЛК визнає їх придатними. Але державна позиція така, що ми їх не призиваємо. Нікого з таких юнаків ми зараз не чіпаємо, - запевнив Мирослав Волков.

Він додав, що через це, навіть при оновленні облікових даних таких юнаків на ВЛК не посилають, адже наразі військово-лікарські комісії перевантажені та проводять медогляд лише тих, кого потенційно можна призвати.

- Водночас усі обмежено придатні протягом 9 місяців після набрання чинності законом мають пройти ВЛК (до 4 лютого 2025 року – ред.), яка визначить їх придатність чи непридатність до проходження військової служби, - пояснив керівник Кременчуцького РТЦК.

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Відповідаючи на питання, чи можуть чоловіків віком 25 років та старше, які після закінчення бакалаврату планують вступити на магістратуру (тимчасово не є студентами) влітку мобілізувати, Мирослав Волков заявив, що це можливо.

- На цей час вони втрачають підставу для отримання відстрочки від призову, адже закінчили навчання, а на новий рівень ще не вступили, - пояснив він.

Начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП також нагадав, що усі призовники з досягнення 25 років мають протягом 7 днів прибути до територіального центру комплектування та стати на облік військовозобов’язаних.

- У такому разі проходження первинного ВЛК обов’язкове. Без його висновків ми не можемо визначити статус військовозобов’язаного та видати йому військовий квиток чи тимчасове посвідчення, - зауважив він.

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Нагадаємо, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку віднедавна не потребує складання протоколу про адміністративне правопорушення. Це було головною новацією закону № 3696-IX, ухваленого 9 травня 2024 року.

Раніше для того, щоб притягнути порушника до адмінвідповідальності, потрібна була його присутність, складання протоколу про адміністративне правопорушення й вже на підставі цього протоколу виносилася постанова, яка була підставою для стягнення штрафу. Наразі цю процедуру спростили й складати протокол вже не потрібно.

Розмір штрафу за порушення правил військового обліку (стаття 210 КУпАП) становлять у період воєнного стану від 17 до 25,5 тисяч гривень. До порушення правил військового обліку відноситься й те, що вчасно, протягом 7 днів, людина стала на облік.