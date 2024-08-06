Кременчуцький скелелаз Ярослав Ткач не пройшов до чвертьфіналу Олімпіади-2024

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 340

Втім він потрапив у плейоф Олімпіади-2024 у скелелазінні на швидкість з сьомим результатом

Кременчуцький спортсмен Ярослав Ткач не пройшов до чвертьфіналу Олімпіади-2024 у скелелазінні на швидкість. У забігу проти француза Бассі Мавема він програв на 0.01 секунди. Про це повідомило Суспільне.Спорт на своєму телеграм-каналі.

Відомо, що студент Кременчуцького національного університету стартував у кваліфікаційних змаганнях на швидкість зі скелелазіння сьогодні, 6 серпня. Він потрапив у плейоф Олімпійських ігор у скелелазінні на швидкість з сьомим результатом. У кожній зі спроб скелелаз бив національний рекорд: спершу показав час 5.13 секунд, після чого — 5.11 секунд, розповіли на Суспільному.

Нагадаємо, полтавський боксер Олександр Хижняк переміг кубинця та вийшов у фінал Олімпійський ігор-2024