У Кременчуці проведуть в останню путь Олександра Шередекіна

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У полеглого воїна лишилася мати

Завтра,7 серпня, у Кременчуці попрощаються з військовослужбовцем Олександром Шередекіним. Воїн загинув 28 липня під час оборони України біля села Олександропіль Донецької області. Про це повідомили на facebook-сторінці кременчуцького департаменту соціального захисту населення.

У полеглого військового лишилася мати. Поховання Олександра Шередекіна відбудеться 7 серпня, а саме:

— 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

— 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

— 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.



