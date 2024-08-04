Полтавський боксер Олександр Хижняк переміг кубинця та вийшов у фінал Олімпійський ігор-2024

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 129

За «золото» він змагатиметься з представником Казахстану

Український боксер Олександр Хижняк боротиметься за «золото» Олімпійських ігор-2024! У півфінальному поєдинку вагової категорії до 80 кг український боксер з Полтави, віцечемпіон Токіо-2020 Олександр Хижняк переміг дворазового олімпійського чемпіона, кубинця Арлена Лопеса Кардону роздільним рішенням суддів — 3:2.

Його суперником у фіналі буде Нурбек Оралбай з Казахстану. Поєдинок відбудеться 7 серпня близько опівночі.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

— Вітаємо Олександра та його тренера і батька Олександра Хижняка! Тримаємо кулаки за нашого боксера і віримо в його волю до перемоги на шляху до олімпійської вершини! – написали у повідомленні.

Полтавського боксера привітав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Третя перемога поспіль! Олександр Хижняк змагатиметься за «золото» Олімпійських ігор. Полтавський боксер переміг дворазового олімпійського чемпіона з Куби. Важкий і напружений двобій. У фіналі 7 серпня наш спортсмен змагатиметься з представником Казахстану. Пишаємося та вболіваємо! Слава Україні! — написав він у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, Олександр Хижняк 2 серпня вийшов до півфіналу Олімпійських ігор-2024 здобувши перемогу у двобої з 23-річним бразильцем. Полтавський боксер переміг його у трьох раундах з розгромним рахунком.