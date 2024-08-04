Полтавський боксер Олександр Хижняк переміг кубинця та вийшов у фінал Олімпійський ігор-2024

Український боксер Олександр Хижняк боротиметься за «золото» Олімпійських ігор-2024! У півфінальному поєдинку вагової категорії до 80 кг український боксер з Полтави, віцечемпіон Токіо-2020 Олександр Хижняк переміг дворазового олімпійського чемпіона, кубинця Арлена Лопеса Кардону роздільним рішенням суддів — 3:2.
Його суперником у фіналі буде Нурбек Оралбай з Казахстану. Поєдинок відбудеться 7 серпня близько опівночі.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Полтавського боксера привітав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Нагадаємо, Олександр Хижняк 2 серпня вийшов до півфіналу Олімпійських ігор-2024 здобувши перемогу у двобої з 23-річним бразильцем. Полтавський боксер переміг його у трьох раундах з розгромним рахунком.
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