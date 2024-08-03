Полтавський боксер Олександр Хижняк вийшов у півфінал Олімпійських ігор-2024 та гарантував Україні ще одну медаль

Сьогодні, 09:53 Переглядів: 83

Український боксер Олександр Хижняк вийшов до півфіналу Олімпійських ігор-2024 в Парижі у ваговій категорії до 80 кілограмів, чим гарантував собі медаль. За регламентом змагань, спортсмени, які проходять до півфіналу, отримують щонайменше «бронзу».

У двобої його противником став 23-річний бразилець Вандерлей Перейра. Олександр Хижняк здобув перемогу у трьох раундах з розгромним рахунком.

Наступним суперником Олександра Хижняка у півфіналі стане дворазовий олімпійський чемпіон з Куби Арлен Лопез. Поєдинок між ними за вихід у фінал відбудеться в неділю, 4 серпня.

Зазначимо, що Олександр Хижняк є срібним призером Олімпіади-2020 в Токіо.

Це був другий двобій полтавського боксера на Олімпіаді-2024. Перший завершився перемогою над Пилипом Акіловим, який представляв Угорщину, хоча є уродженцем Бахмута, а на початку повномасштабної війни жив у Маріуполі. Він виїхав до Угорщини та отримав угорське громадянство.

Після семи днів змагань Олімпійська збірна України ділить в медальному заліку 40-е місце з Туреччиною та Косовом.

Українські олімпійці поки вибороли дві медалі: «срібло» стрільця Сергія Куліша та «бронзу» шаблістки Ольги Харлан.

Лідерство в медальному заліку тримає Китай з 31 медаллю, 13 з яких є золотими. За ним слідує Франція, а замикає трійку Австралія. До десятки зараз входять США, Великобританія, Японія, Південна Корея, Італія, Нідерланди та Канада.

Нагадаємо, 29 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі. Це була перша медаль для України на Олімпійських іграх-2024.