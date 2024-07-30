Полтавський боксер Олександр Хижняк здобув першу перемогу та пройшов до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024

Сьогодні, 22:12 Переглядів: 114

Полтавський боксер Олександр Хижняк увечері 30 липня роздільним рішенням суддів переміг представника Угорщини Пилипа Акілова. Змагалися у ваговій категорії до 80 кг.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Спортсмен пройшов до чвертьфіналу. Наступний двобій Олександр Хижняк проведе 2 серпня.

— Пишаємося та продовжуємо вболівати! Слава Україні! — написав очільник Полтавського ОВА у своєму Телеграм-каналі.

Цікаво, що Акілов народився в Бахмуті, зустрів війну в Маріуполі, через Росію та Білорусь виїхав до Європи, а 2023 року прийняв Угорське громадянство. Його батько отримав осколкові поранення, коли російська ракета влучила в їх будинок у Бахмуті.

Нагадаємо, учора, 29 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі. Це перша медаль для України на Олімпійських іграх-2024.