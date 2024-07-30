Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Кременчуцький районний ТЦК закликає обмежено придатних військовозобов’язаних пройти ВЛК

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 208

 

Хоч згідно з вимогами закону зробити це можна до 4 лютого 2025 року пресслужба ТЦК пояснює, що краще це зробити зараз, поки не виникли черги, як це було з оновленням облікових даних

Три місяці тому, 4 травня цього року набули чинності зміни до порядку визначення придатності до військової служби. Найпомітніша з них — зникло поняття «обмежено придатний».

Про це нагадує Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У повідомленні йдеться, що законом України № 3621-IX від 21.03.2024 року визначено, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Зробити це потрібно протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим Законом, тобто до 4 лютого 2025 року.

Сьогодні ВЛК виносять наступні висновки:

  • придатний до проходження військової служби;
  • придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;
  • тимчасово непридатний — такі люди потребують лікування та повторного проходження ВЛК;
  • непридатний до військової служби з виключенням із військового обліку.

— Нагадуємо — потрібно повторно пройти ВЛК… Звісно, не потрібно чекати до останнього, щоб виконати вимоги Закону, а можна (і бажано) зробити це вже зараз. Кременчуцький РТЦК та СП чекає обмежено придатних до військової служби громадян України на повторне проходження ВЛК, — йдеться у повідомленні.

 

ПО ТЕМІ:

Через зміни у законодавстві усіх чоловіків з травня направлятимуть на проходження ВЛК

Кого на ВЛК відправляють одразу після оновлення даних та що мають зробити обмежено придатні — Кременчуцький РТЦК

Більше не обмежено придатні — хто мусить пройти медогляд протягом 9 місяців

Сьогодні набув чинності закон, що скасовує статус «‎обмежено придатний» — до якого часу треба повторно пройти ВЛК 

Обмежено придатним чоловікам до кінця року ймовірно доведеться пройти повторний медогляд

«Обмежено придатних» військовозобов'язаних не буде – таким чоловікам потрібно повторно пройти ВЛК

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП ВЛК військовозобов'язані обмежено придатні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх