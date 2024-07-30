Кременчуцький районний ТЦК закликає обмежено придатних військовозобов’язаних пройти ВЛК

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 208

Хоч згідно з вимогами закону зробити це можна до 4 лютого 2025 року пресслужба ТЦК пояснює, що краще це зробити зараз, поки не виникли черги, як це було з оновленням облікових даних

Три місяці тому, 4 травня цього року набули чинності зміни до порядку визначення придатності до військової служби. Найпомітніша з них — зникло поняття «обмежено придатний».

Про це нагадує Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У повідомленні йдеться, що законом України № 3621-IX від 21.03.2024 року визначено, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Зробити це потрібно протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим Законом, тобто до 4 лютого 2025 року.

Сьогодні ВЛК виносять наступні висновки:

придатний до проходження військової служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

тимчасово непридатний — такі люди потребують лікування та повторного проходження ВЛК;

непридатний до військової служби з виключенням із військового обліку.