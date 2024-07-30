Кременчуцький районний ТЦК закликає обмежено придатних військовозобов’язаних пройти ВЛК

Хоч згідно з вимогами закону зробити це можна до 4 лютого 2025 року пресслужба ТЦК пояснює, що краще це зробити зараз, поки не виникли черги, як це було з оновленням облікових даних
Три місяці тому, 4 травня цього року набули чинності зміни до порядку визначення придатності до військової служби. Найпомітніша з них — зникло поняття «обмежено придатний».
Про це нагадує Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
У повідомленні йдеться, що законом України № 3621-IX від 21.03.2024 року визначено, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Зробити це потрібно протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим Законом, тобто до 4 лютого 2025 року.
Сьогодні ВЛК виносять наступні висновки:
— Нагадуємо — потрібно повторно пройти ВЛК… Звісно, не потрібно чекати до останнього, щоб виконати вимоги Закону, а можна (і бажано) зробити це вже зараз. Кременчуцький РТЦК та СП чекає обмежено придатних до військової служби громадян України на повторне проходження ВЛК, — йдеться у повідомленні.
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