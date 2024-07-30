Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Військово-обліковий документ із QR-кодом тепер можна згенерувати в «Дії»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 152 Коментарів: 2

 

За потреби його можна роздрукувати — документ має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий

Отримати військово-обліковий документ із QR-кодом відсьогодні, 30 липня, можна на порталі «Дія».

— Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати. Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок «Резерв+». Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі «Оберіг», зокрема про бронювання, — пояснили у ДП «Дія».

У Мінцифри додають, що «документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, і використати його можна в будь-яких життєвих обставинах — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості».

— За QR-кодом перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру «Оберіг», наприклад про бронювання. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину, — зазначають у Мінцифра.

Штрих-код обов’язковий тільки при отриманні нових військово-облікових документів — Міноборони

Як отримати документ

Авторизуйтесь на порталі «Дія» — сервіс. Оберіть «Військово-обліковий документ».

Далі подайте заяву і підпишіть заяву електронним підписом.

— Це все, протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина, - зазначають у «Дія».

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується Агентством США (USAID) і UK Dev.

ПО ТЕМІ:

У «Резерв+» став доступний електронний військово-обліковий документ та QR-код

Чим відрізняється зняття з військового обліку від виключення, та хто з цих категорій має оновити свої облікові дані

Кого на ВЛК відправляють одразу після оновлення даних та що мають зробити обмежено придатні — Кременчуцький РТЦК

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Дія Резерв+ військовий квиток цифровізація Мінцифра
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

1 239
evil:
Сьогодні, 21:16

Послуга недоступна. Три рази тицяв. 


0 0
4 543
1
zzzzzz:
Сьогодні, 22:41

Не працює ця дичина. Сталася помилка....


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх