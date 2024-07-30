Військово-обліковий документ із QR-кодом тепер можна згенерувати в «Дії»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 152 Коментарів: 2

За потреби його можна роздрукувати — документ має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий

Отримати військово-обліковий документ із QR-кодом відсьогодні, 30 липня, можна на порталі «Дія».

— Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати. Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок «Резерв+». Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі «Оберіг», зокрема про бронювання, — пояснили у ДП «Дія».

У Мінцифри додають, що «документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, і використати його можна в будь-яких життєвих обставинах — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості».

— За QR-кодом перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру «Оберіг», наприклад про бронювання. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину, — зазначають у Мінцифра.

Штрих-код обов’язковий тільки при отриманні нових військово-облікових документів — Міноборони

Як отримати документ

Авторизуйтесь на порталі «Дія» — сервіс. Оберіть «Військово-обліковий документ».

Далі подайте заяву і підпишіть заяву електронним підписом.

— Це все, протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина, - зазначають у «Дія».

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується Агентством США (USAID) і UK Dev.