Військово-обліковий документ із QR-кодом тепер можна згенерувати в «Дії»

Отримати військово-обліковий документ із QR-кодом відсьогодні, 30 липня, можна на порталі «Дія».
У Мінцифри додають, що «документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, і використати його можна в будь-яких життєвих обставинах — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості».
Штрих-код обов’язковий тільки при отриманні нових військово-облікових документів — Міноборони
Як отримати документ
Авторизуйтесь на порталі «Дія» — сервіс. Оберіть «Військово-обліковий документ».
Далі подайте заяву і підпишіть заяву електронним підписом.
Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується Агентством США (USAID) і UK Dev.
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