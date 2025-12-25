«Колядки і сім тисяч на ЗСУ»: учні гімназії № 18 передали гроші на виготовлення скоб

Сьогодні, 25 грудня, у світле свято Різдва Христова до військово-історичного музею ВПУ № 7 завітали колядники — учні 4 класу кременчуцької гімназії № 18 зі своїм учителем, педагогом-організатором Іриною Селищ.
Вони заспівали колядки, привітали з Різдвом, а також передали керівнику музею Володимиру Полякову зібрані кошти.
Вона підкреслила, що дітки, які сьогодні співали колядки, прийшли в перший клас у 2022 році.
Під час дитячого виступу з залі музею був присутній поранений ветеран війни Євгеній Сербін. Він подякував дітям за колядки й привітання і подарував солодкі подарунки.
Дітки в свою чергу подякували ветерану за захист й підкреслимли, що будуть постійно приходити в гості в музей.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.