Кременчук, Культура

«Колядки і сім тисяч на ЗСУ»: учні гімназії № 18 передали гроші на виготовлення скоб

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 291

Все, що наколядували, передали на допомогу військовим

Сьогодні, 25 грудня, у світле свято Різдва Христова до військово-історичного музею ВПУ № 7 завітали колядники — учні 4 класу кременчуцької гімназії № 18 зі своїм учителем, педагогом-організатором Іриною Селищ.

Вони заспівали колядки, привітали з Різдвом, а також передали керівнику музею Володимиру Полякову зібрані кошти.

— Вчора ми з дітками ходили колядувати й назбирали сім тисяч грн. Солодощі ми залишили собі, а всі гроші вирішили передати на допомогу нашим військовим, — розповіла Ірина Селищ.

 

Вона підкреслила, що дітки, які сьогодні співали колядки, прийшли в перший клас у 2022 році.

— Ці дітки знають, що таке війна з ранніх дитячих років. Ми з ними переживали все: і навчання в укритті, і обстріли. В музей ми приходимо дуже часто, раз на місяць точно. Ми постійно допомагаємо, знаємо, що можемо принести свою допомогу й її направлять в потрібні міста, для тих людей, які дійсно цього потребують.

  

Під час дитячого виступу з залі музею був присутній поранений ветеран війни Євгеній Сербін. Він подякував дітям за колядки й привітання і подарував солодкі подарунки.

— Дякую вам за патріотичне виховання дітей, за те, що вчите їх українських традицій, — звернувся він до вчителя.

Дітки в свою чергу подякували ветерану за захист й підкреслимли, що будуть постійно приходити в гості в музей.

— Ми прийдемо на Василя до вас посівати. Будемо ходити, поки не постаріємо, — зі сміхом пообіцяли діти.
Автор: Мирослава Українська
Теги: ВПУ №7 музей колядки Різдво
