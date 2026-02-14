Лісівники допомогли екопарку на Полтавщині пережити морози

До «Екопарку Ковалівка» привезли дрова та корм для тварин

Працівники Полтавського надлісництва Слобожанської філії ДП «Ліси України» передали допомогу «Екопарку Ковалівка» на Полтавщині, де мешкають врятовані із зон бойових дій тварини. Про це повідомили на сторінці філії «Слобожанський лісовий офіс».

Цієї зими екопарк працює в умовах морозів, перебоїв з електроенергією та постійної потреби в опаленні приміщень. Частина тварин потребує стабільної температури. Зокрема, у вольєрах із плазунами — черепахами та зміями — має бути від 25 до 30 градусів тепла.

Лісівники привезли до закладу паливні дрова та гілки сосни звичайної для підгодівлі тварин. Хвойні гілочки смакують ослики, лами, верблюди, олені та інші парнокопитні, а також мавпи.

«Екопарк Ковалівка» з початку повномасштабного вторгнення прийняв тварин із Харкова, Покровська та Херсонщини. Нині на території близько 110 гектарів утримують приблизно 8 тисяч тварин, серед яких є і рідкісний для України японський олень.

— Зима цього року сувора, тому потрібно чимало ресурсів для опалення приміщень, де мешкають тварини. Дрова зараз для нас дуже доречні, — зазначив директор «Екопарку Ковалівка» Андрій Тиванюк.

Працівники екопарку кажуть, що така допомога дозволяє підтримувати належні умови для тварин у холодний період.