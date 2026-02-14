ГО "Захист держави"
Наука, партнерство, підтримка: у КРНУ нагородили жінок-науковиць
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

Лісівники допомогли екопарку на Полтавщині пережити морози

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 102

 До «Екопарку Ковалівка» привезли дрова та корм для тварин

Працівники Полтавського надлісництва Слобожанської філії ДП «Ліси України» передали допомогу «Екопарку Ковалівка» на Полтавщині, де мешкають врятовані із зон бойових дій тварини. Про це повідомили на сторінці філії «Слобожанський лісовий офіс».

Цієї зими екопарк працює в умовах морозів, перебоїв з електроенергією та постійної потреби в опаленні приміщень. Частина тварин потребує стабільної температури. Зокрема, у вольєрах із плазунами — черепахами та зміями — має бути від 25 до 30 градусів тепла.

Лісівники привезли до закладу паливні дрова та гілки сосни звичайної для підгодівлі тварин. Хвойні гілочки смакують ослики, лами, верблюди, олені та інші парнокопитні, а також мавпи.

«Екопарк Ковалівка» з початку повномасштабного вторгнення прийняв тварин із Харкова, Покровська та Херсонщини. Нині на території близько 110 гектарів утримують приблизно 8 тисяч тварин, серед яких є і рідкісний для України японський олень.

— Зима цього року сувора, тому потрібно чимало ресурсів для опалення приміщень, де мешкають тварини. Дрова зараз для нас дуже доречні, — зазначив директор «Екопарку Ковалівка» Андрій Тиванюк.

Працівники екопарку кажуть, що така допомога дозволяє підтримувати належні умови для тварин у холодний період.

ПО ТЕМІ:

У гості до єнотів: поїздка вихідного дня до екопарку під Полтавою
Екопарк на Полтавщині приймає тварин з Харкова, який обстрілюють російські війська
З Харкова до екопарку в Ковалівці евакуювали 2,5 тисячі тварин, деякі поранені
Екопарк «Ковалівка» під Полтавою прихистив верблюда, вовків та муфлонів із Покровська

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: екопарк Ковалівка Ліси України
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх