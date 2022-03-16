Екопарк на Полтавщині приймає тварин з Харкова, який обстрілюють російські війська

Сьогодні, 20:39 Переглядів: 528

Частину тварин з «Фельдман Екопарк» розмістили у Ковалівці

З перших днів повномасштабного вторгнення росії страждають тварини у харківському парку «Фельдман Екопарк». Гинуть як тварини, так і співробітники.

Частину тварин вдалося евакуювати в екопарк у Ковалівці. Про кількість та видв евакуйованих тварин не повідомляють.

- Ми змогли надати прихисток деяким тваринам та птахам із «Фельдман Еко-Парку». Всі вони знаходяться в теплих приміщеннях Екопарку Ковалівка та чекають перемоги! Все буде Україна! - повідомляє пресслужба екопарку у Ковалівці.

Так розділяють вольєри, щоб врятувати тварин.