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Екопарк на Полтавщині приймає тварин з Харкова, який обстрілюють російські війська

Сьогодні, 20:39 Переглядів: 528

 

Частину тварин з «Фельдман Екопарк» розмістили у Ковалівці

З перших днів повномасштабного вторгнення росії страждають тварини у харківському парку «Фельдман Екопарк». Гинуть як тварини, так і співробітники. 

Частину тварин вдалося евакуювати в екопарк у Ковалівці. Про кількість та видв евакуйованих тварин не повідомляють. 

- Ми змогли надати прихисток деяким тваринам та птахам із «Фельдман Еко-Парку». Всі вони знаходяться в теплих приміщеннях Екопарку Ковалівка та чекають перемоги! Все буде Україна! - повідомляє пресслужба екопарку у Ковалівці. 

Так розділяють вольєри, щоб врятувати тварин.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Ковалівка екопарк Харків війна
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