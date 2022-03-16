У кременчуцьких пенсіонерів з тривожної валізки невідома жінка вкрала гроші

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 387

Поліція Кременчука викрила жінку в крадіжці грошей з тривожної валізи літнього подружжя. Про це повідомляє пресслужба поліції у Полтавській області.

Представившись фахівцем нетрадиційної медицини, невідома жінка зайшла до будинку літнього подружжя та, скориставшись їх довірою, викрала близько 10 000 гривень з «тривожної» валізи.

- На встановлення особи, яка вчинила крадіжку грошей, негайно були орієнтовані патрульні наряди поліції Кременчука. У процесі реалізації невідкладних оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили підозрювану на одній із вулиць міста. Нею виявилася місцева мешканка, 1970 року народження, - повідомив Олександр Холондович, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління поліції.

15 березня, слідчим Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, фігурантці повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 4 статті 185 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої їй статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Шановні громадяни, поліція Полтавщини закликає бути пильними, не довіряти незнайомцям та не впускати їх до помешкань. Якщо ж ви стали жертвою протиправних посягань, не зволікайте – негайно інформуйте поліцію за номером «102».