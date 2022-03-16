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Кременчук, Полтавщина, Воины света

На Сумщині загинув військовий Полтавщини Олександр Шуба

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 501

 

Вічна пам'ять Герою!

15 березня під час виконання бойового завдання в районі Сумщини загинув захисник, командир роти в/ч А7314, молодший лейтенант Олександр Шуба. Про це повідомили на сайті Миргородської міської ради. 

- Герой загинув під час оборони нашої країни від російського окупанта… Миргородська міська рада висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України. Розділяємо біль утрати та схиляємо голову в глибокій скорботі. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати за найдорожчою для Вас людиною, а наші щирі співчуття полегшать Ваше родинне горе, – йдеться у повідомленні.
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Автор: Альона Душенко
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