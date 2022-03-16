У Кременчуці збирають допомогу постраждалим мешканцям Харкова
Сьогодні, 21:33
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Допомогу відправлять харків'янам
У Кременчуці збирають гуманітарну допомогу для Харкова. Необхідні продукти харчування та засоби гігієни.
Список необхідного:
- макарони, крупи
- хліб
- консерви
- мівіна та все, що швидко готуєтся
- печиво
У місті діє 4 пункти прийому гуманітарної допомоги: ⠀
- Центр: ДЮСШ ім.Кисельова (вул. Залудяка, 5)
- Район Макдональдсу: Київська 3д (підвальне приміщення, ательє коворкінг з 11:00 - 17:00)
- Раківка, Крюків. Школа 9
- Молодіжний. вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 6. (0982210757)
Не приходьте повз! Будь-яка допомога буде корисна для наших друзів харків’ян.
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