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Кременчук, Благодійність

У Кременчуці збирають допомогу постраждалим мешканцям Харкова

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 255

 

Допомогу відправлять харків'янам 

У Кременчуці збирають гуманітарну допомогу для Харкова. Необхідні продукти харчування та засоби гігієни.

Список необхідного:

  • макарони, крупи
  • хліб
  • консерви
  • мівіна та все, що швидко готуєтся
  • печиво

У місті діє 4 пункти прийому гуманітарної допомоги: ⠀

  • Центр: ДЮСШ ім.Кисельова (вул. Залудяка, 5)
  • Район Макдональдсу: Київська 3д (підвальне приміщення, ательє коворкінг з 11:00 - 17:00)
  • Раківка, Крюків. Школа 9
  • Молодіжний. вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 6. (0982210757)

Не приходьте повз! Будь-яка допомога буде корисна для наших друзів харків’ян.

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Автор: Альона Душенко
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