У Кременчуці збирають допомогу постраждалим мешканцям Харкова

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 255

У Кременчуці збирають гуманітарну допомогу для Харкова. Необхідні продукти харчування та засоби гігієни.

Список необхідного:

макарони, крупи

хліб

консерви

мівіна та все, що швидко готуєтся

печиво

У місті діє 4 пункти прийому гуманітарної допомоги: ⠀

Центр: ДЮСШ ім.Кисельова (вул. Залудяка, 5)

Район Макдональдсу: Київська 3д (підвальне приміщення, ательє коворкінг з 11:00 - 17:00)

Раківка, Крюків. Школа 9

Молодіжний. вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 6. (0982210757)

Не приходьте повз! Будь-яка допомога буде корисна для наших друзів харків’ян.