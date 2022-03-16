Кременчук став серцем гуманітарної допомоги України - Малецький

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 328

Сьогодні Кременчук отримав допомогу від європейських партнерів. Цю допомогу отримають переселенці, лікарні та міста, які найбільше страждають від війни. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

- Кременчук став серцем гуманітарної допомоги України. Все місто працює як логістичний хаб. Щодня прибувають вантажі з гуманітарною допомогою, яка сортується, розподіляється й відправляється тим, хто її найбільше потребує. Щодня до роботи долучаються сотні кременчуцьких волонтерів, за що їм велика подяка!

Тримаємо стрій! Перемога вже близько, - повідомив міський голова.