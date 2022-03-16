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Надзвичайні новини

800 літрів алкогольної продукції знищили на Полтавщині

Сьогодні, 22:28 Переглядів: 404

 

З 1 береня заборонено продаж алкоголю

У Миргороді поліція вилучила понад 800 літрів алкогольної продукції. Поліція викрила підприємця у продажу спиртного, що провадився всупереч заборонам, які були введені низкою законів та нормативних документів воєнного часу.

Тіньову торгівлю підакцизними товарами виявили дільничні офіцери поліції спільно з працівниками сектору реагування патрульної поліції Миргородського районного відділу поліції. Відносно суб’єкта господарської діяльності склали протокол за статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення та вилучили більше ніж 800 літрів алкоголю.

Серед вилучених товарів також 1,5 тисячі пачок цигарок, що відпускали клієнтам без ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Адміністративний матеріал спрямували до суду для ухвалення правового рішення. Зокрема, щодо знищення спиртних напоїв.

Нагадаємо, з 1 березня поліція Полтавщини посилила контроль за станом дотримання в населених пунктах області заборони на продаж алкоголю, запровадженої на підставі Законів України «Про введення воєнного стану», «Про правовий режим воєнного стану»
наказу Полтавської обласної військової адміністрації «Про заборону продажу алкогольних напоїв та речовин вироблених на спиртовій основі»
рішення Ради оборони області.

Як зазначив начальник обласного Главку поліції Євген Рогачов, продаж алкоголю під час війни є неприпустимим. Оскільки наслідки його вживання можуть бути шкідливими не тільки для людини, але й для країни, що веде запеклу визвольну війну.

- Нашій Батьківщині потрібні сильні, мотивовані та розумні люди, а не агресивні, неконтрольовані особини, що на ґрунті вживання алкоголю втратили здоровий глузд та не здатні принести користь своїй країні.

Попереджаю всіх, хто прагне у важкий для країни час збагатитися на продажу алкоголю! Поліція діятиме жорстко та принципово, відповідно до умов воєнного стану. Згідно з рішенням ради оборони Полтавської області, весь вилучений у громадян та підприємців алкоголь та спиртовмісні напої будуть негайно знищені на місці, - наголосив полковник поліції. 

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Автор: Альона Душенко
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