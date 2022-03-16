800 літрів алкогольної продукції знищили на Полтавщині

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У Миргороді поліція вилучила понад 800 літрів алкогольної продукції. Поліція викрила підприємця у продажу спиртного, що провадився всупереч заборонам, які були введені низкою законів та нормативних документів воєнного часу.

Тіньову торгівлю підакцизними товарами виявили дільничні офіцери поліції спільно з працівниками сектору реагування патрульної поліції Миргородського районного відділу поліції. Відносно суб’єкта господарської діяльності склали протокол за статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення та вилучили більше ніж 800 літрів алкоголю.

Серед вилучених товарів також 1,5 тисячі пачок цигарок, що відпускали клієнтам без ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Адміністративний матеріал спрямували до суду для ухвалення правового рішення. Зокрема, щодо знищення спиртних напоїв.

Нагадаємо, з 1 березня поліція Полтавщини посилила контроль за станом дотримання в населених пунктах області заборони на продаж алкоголю, запровадженої на підставі Законів України «Про введення воєнного стану», «Про правовий режим воєнного стану»

наказу Полтавської обласної військової адміністрації «Про заборону продажу алкогольних напоїв та речовин вироблених на спиртовій основі»

рішення Ради оборони області.

Як зазначив начальник обласного Главку поліції Євген Рогачов, продаж алкоголю під час війни є неприпустимим. Оскільки наслідки його вживання можуть бути шкідливими не тільки для людини, але й для країни, що веде запеклу визвольну війну.