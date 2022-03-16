За добу протиповітряна оборона знищила щонайменше 10 повітряних цілей рашистів

Сьогодні, 23:00 Переглядів: 185

Геть з нашого неба!

Доба 16 березня для Повітряних Сил ЗС України завершується гарними новинами - протиповітряна оборона знищила три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, літак невстановленого типу, 2 вертольоти та БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач бомбардувальник Су-34 та вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямку відповідно.

Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з переважаючими повітряними силами окупантів. Були застосування – пуски керованих ракет, будемо уточнювати і перевіряти чи були уражені цілі.

Вірте в Збройні Сили України! Вірте в Повітряні Сили! Разом – до перемоги!