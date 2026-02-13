ГО "Захист держави"
Полтавщина

Полтавщина — у лідерах областей за перевантаженістю доріг фурами

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 1

 

В Україні проводиться цілодобовий моніторинг за автомобільними дорогами та ведеться контроль за вагою вантажних автомобілів

Полтавська область увійшла до трійки областей, які лідирують за кількістю перевантажених фур на дорогах. Про це інформує пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

У січні цього року система габаритно-вагового контролю WIM зафіксувала 21 порушення в Полтавській області. За цим показником регіон увійшов до трійки лідерів разом із Дніпропетровською та Харківською областями.

Загалом у січні завдяки роботі системи зважування в русі до бюджету сплатили 6 мільйонів гривень.

WIM (Weigh-in-Motion) — це система автоматичного зважування вантажівок під час руху. Обладнання встановлюють у дорожньому покритті або на мостах і шляхопроводах. Воно в режимі реального часу фіксує навантаження на вісь та загальну масу транспорту. Дані про порушення передають до Центру обробки даних Укртрансбезпеки.

Система дозволяє автоматично фіксувати перевищення допустимої ваги без участі інспекторів, що зменшує вплив людського фактора. Крім надходжень до бюджету, це допомагає зберігати дороги та мости від передчасного руйнування.

Наразі в Україні облаштовують 103 майданчики WIM, частину з яких пошкодили через бойові дії. Із них 62 вже можуть використовувати дані для накладання штрафів. У 2025 році завершили будівництво та сертифікацію трьох нових комплексів.

Нагадаємо, торік ми писали про систему WIM як модернізовану технологію фіксації перегрузу фур.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: newsauto.com.ua
Теги: фури вантажівки
