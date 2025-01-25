В Україні модернізують систему фіксації «перегрузу» фур

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 155

На українських дорогах стартувало тестування модернізованої системи автоматичного габаритно-вагового контролю. Інноваційний підхід дозволить автоматизувати фіксацію порушень та інтегрувати дані з державними реєстрами.

Що відбувається

Міністерство розвитку громад та територій повідомило про запуск тестування оновленої системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю на дорогах України.

Навіщо це потрібно

Модернізація системи вагового контролю забезпечить:

Автоматизацію процесів збору та обробки даних про порушення.

про порушення. Взаємодію із державними реєстрами, зокрема: id.gov.ua; Державною казначейською службою України; Укрпоштою.



Технології Weigh-In-Motion (WiM):

Система дозволяє фіксувати вагу та розміри вантажівок прямо під час їх руху без зупинок.

Цей підхід забезпечить безперебійну роботу транспорту і зменшить навантаження на дороги.

Що ще змінюється

Оновлена система інтегрується з:

Реєстром адміністративних правопорушень.

Єдиним державним реєстром транспортних засобів МВС України.

Це дозволить:

Автоматично змінювати статус постанов.

Фіксувати сплату штрафів.

Враховувати рішення судів.

«Модернізація системи вагового контролю дозволить повністю автоматизувати процес збору та обробки даних про порушення, забезпечити взаємодію з іншими інформаційними системами та інтеграцію з державними реєстрами», — розповів Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад та територій.

Що далі

Після успішного тестування система дозволить посилити контроль за дотриманням правил перевезення вантажів, зменшити навантаження на дороги та забезпечити швидке реагування на порушення.

Нагадаємо, що минулого листопада перед Крюківським мостом у Кременчуці утворився величезний затор із фур, які патрульні не пропускали на міст, через обмеження по тоннажу.