В Україні модернізують систему фіксації «перегрузу» фур

Оновлена система автоматично фіксуватиме порушення габаритно-вагових норм. Технології Weigh-In-Motion зважуватимуть вантажівки у русі
На українських дорогах стартувало тестування модернізованої системи автоматичного габаритно-вагового контролю. Інноваційний підхід дозволить автоматизувати фіксацію порушень та інтегрувати дані з державними реєстрами.
Міністерство розвитку громад та територій повідомило про запуск тестування оновленої системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю на дорогах України.
Модернізація системи вагового контролю забезпечить:
Технології Weigh-In-Motion (WiM):
Оновлена система інтегрується з:
Це дозволить:
Після успішного тестування система дозволить посилити контроль за дотриманням правил перевезення вантажів, зменшити навантаження на дороги та забезпечити швидке реагування на порушення.
Нагадаємо, що минулого листопада перед Крюківським мостом у Кременчуці утворився величезний затор із фур, які патрульні не пропускали на міст, через обмеження по тоннажу.
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