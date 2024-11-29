У Кременчуці Крюківський міст «стоїть» через фури

Сьогодні, 21:22 Переглядів: 338

Вантажівки не пускають на міст через обмеження ваги

29 вересня у центрі Кременчука сформувався значний затор через вантажівки, які патрульна поліція не пускає на міст.

Річ у тому, що проїзд мостом дозволений лише машинам, легшим за 13 т, тож важчі автівки зупиняють. Про це «Телеграфу» повідомили очевидці.

Раніше вони могли їхати через ГЕС, а тепер там дорога закрита. Вантажівкам рекомендують їхати через Черкаси, але водії нарікають на дорогу до Градизька й у Піщаному.

На місці працює поліція.

— На місці працюють патрульні для забезпечення безпеки дорожнього руху. Водіїв просять бути уважними, дотримуватися вказівок та заздалегідь планувати свій маршрут з урахуванням можливих змін у схемі руху, — розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка батальйону патрульної поліції Кременчука Вікторія Соляник.