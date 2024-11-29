У Кременчуці Крюківський міст «стоїть» через фури

29 вересня у центрі Кременчука сформувався значний затор через вантажівки, які патрульна поліція не пускає на міст.
Річ у тому, що проїзд мостом дозволений лише машинам, легшим за 13 т, тож важчі автівки зупиняють. Про це «Телеграфу» повідомили очевидці.
Раніше вони могли їхати через ГЕС, а тепер там дорога закрита. Вантажівкам рекомендують їхати через Черкаси, але водії нарікають на дорогу до Градизька й у Піщаному.
На місці працює поліція.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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