Лагідна українізація: як правильно називається річка «Псел» чи «Псьол»

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Річка Псьол має багатогранну історію, згадується в літописах та творах українських літописців. Чому «Псьол» ближче до автентичної назви, а «Псел» — результат радянської стандартизації? Досліджуємо історичний, мовний та культурний контекст назви

Назва річки Псьол або Псел дійсно має багату історію і є предметом дискусій серед дослідників.

Історичний контекст і варіанти написання

Псьол (Псло) — давня українська назва, яка згадується ще в літописах. Наприклад, у «Повісті минулих літ» Нестора 1113 року використовується форма Пслъ.

— давня українська назва, яка згадується ще в літописах. Наприклад, у «Повісті минулих літ» Нестора 1113 року використовується форма Пслъ. У творах Самійла Величка зустрічається Псолъ, Псіолъ, а Григорій Граб’янка згадує її як Псло.

Картографи середньовіччя, такі як Веніамін Кордт, фіксували варіанти Psol, Psoll, які ближчі до української форми Псьол.

Етимологія та локальна традиція

Микола Сумцов, відомий український етнограф, віддавав перевагу назві Псло, вважаючи її ближчою до автентичної української мови.

Топоніми, пов’язані з річкою, також свідчать про вживання форми Псьол: село Псьолівка (тепер Псільське), Запсільське та інші.

Вплив радянської картографії

Поширення назви Псел сталося в період радянської стандартизації мов, зокрема у 1970-х роках, коли активно впроваджувалася російська форма Псел. Російська транскрипція не враховує української фонетики, що спричинило поступову зміну офіційного вжитку.

Чому «Псьол»?

Фонетика: Українські старожили, зокрема дідусі та бабусі, зберегли традиційне звучання Псьол, яке ближче до оригінальної вимови.

Українські старожили, зокрема дідусі та бабусі, зберегли традиційне звучання Псьол, яке ближче до оригінальної вимови. Топоніми: Географічні назви в Полтавській і Сумській областях теж тяжіють до форми Псьол.

Географічні назви в Полтавській і Сумській областях теж тяжіють до форми Псьол. Культурна спадщина: У творах українських літописців і митців також домінує форма Псьол.

Отже, з огляду на історичні, етнографічні та мовні дані, більш автентична і природна для українського вжитку назва — Псьол.