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Лагідна українізація: як правильно називається річка «Псел» чи «Псьол»

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 79

Річка Псьол має багатогранну історію, згадується в літописах та творах українських літописців. Чому «Псьол» ближче до автентичної назви, а «Псел» — результат радянської стандартизації? Досліджуємо історичний, мовний та культурний контекст назви

Назва річки Псьол або Псел дійсно має багату історію і є предметом дискусій серед дослідників.

Історичний контекст і варіанти написання

  • Псьол (Псло) — давня українська назва, яка згадується ще в літописах. Наприклад, у «Повісті минулих літ» Нестора 1113 року використовується форма Пслъ.
  • У творах Самійла Величка зустрічається Псолъ, Псіолъ, а Григорій Граб’янка згадує її як Псло.
  • Картографи середньовіччя, такі як Веніамін Кордт, фіксували варіанти Psol, Psoll, які ближчі до української форми Псьол.

Етимологія та локальна традиція

  • Микола Сумцов, відомий український етнограф, віддавав перевагу назві Псло, вважаючи її ближчою до автентичної української мови.
  • Топоніми, пов’язані з річкою, також свідчать про вживання форми Псьол: село Псьолівка (тепер Псільське), Запсільське та інші.

Вплив радянської картографії

Поширення назви Псел сталося в період радянської стандартизації мов, зокрема у 1970-х роках, коли активно впроваджувалася російська форма Псел. Російська транскрипція не враховує української фонетики, що спричинило поступову зміну офіційного вжитку.

Чому «Псьол»?

  • Фонетика: Українські старожили, зокрема дідусі та бабусі, зберегли традиційне звучання Псьол, яке ближче до оригінальної вимови.
  • Топоніми: Географічні назви в Полтавській і Сумській областях теж тяжіють до форми Псьол.
  • Культурна спадщина: У творах українських літописців і митців також домінує форма Псьол.

Отже, з огляду на історичні, етнографічні та мовні дані, більш автентична і природна для українського вжитку назва — Псьол.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: лагідна українізація українська мова говоримо правильно Псел
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