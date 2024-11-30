У Кременчуці розшукують зниклу безвісти Тетяну Лиситчук

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 199

29 листопада жінка пішла з лікарні і не повідомляє про своє місце перебування

У Кременчуці поліція розшукує зниклу безвісти Тетяну Лиситчук. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції.

Як повідомляють правоохоронці, про зникнення жінки до поліції повідомила місцева мешканка. За її словами, 29 листопада Тетяна пішла з лікарні на проспекті Полтавському і наразі не повідомляє рідним про своє місце перебування.

Прикмети зниклої:

зріст: 155 см;

тілобудова: середня;

волосся: темне, коротке;

особливі прикмети: два шрами на чолі;

одяг: можливо, сіра шуба.

У поліції також зазначають, що жінка хворіє. Вона може рухатися у напрямку села Погреби.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Тетяни Лиситчук, просять звертатися до правоохоронних органів за телефонами:

0980804904, 0987392630, 102 або повідомити поліцію будь-яким іншим зручним способом.