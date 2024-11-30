У Кременчуці розшукують зниклу безвісти Тетяну Лиситчук

У Кременчуці поліція розшукує зниклу безвісти Тетяну Лиситчук. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції.
Як повідомляють правоохоронці, про зникнення жінки до поліції повідомила місцева мешканка. За її словами, 29 листопада Тетяна пішла з лікарні на проспекті Полтавському і наразі не повідомляє рідним про своє місце перебування.
Прикмети зниклої:
У поліції також зазначають, що жінка хворіє. Вона може рухатися у напрямку села Погреби.
Усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Тетяни Лиситчук, просять звертатися до правоохоронних органів за телефонами:
0980804904, 0987392630, 102 або повідомити поліцію будь-яким іншим зручним способом.
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