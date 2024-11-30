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На Полтавщині розробляють інтерактивну мапу доріг для забезпечення проїзду взимку

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 69

 

Під час складних погодних умов для деблокування доріг планують залучати і сільськогосподарську техніку

На Полтавщині розробляють інтерактивну мапу доріг для забезпечення проїзду автошляхами у зимовий період. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, готовність дорожньо-транспортної інфраструктури області обговорили під час наради за участі дорожників, правоохоронців та співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій. 

Для швидкого реагування та координації дій розробляють інтерактивну мапу доріг Полтавщини. Її наповнюватимуть інформацією про наявні ресурси підрядних організацій і техніку ДСНС, зокрема для деблокування рейсових автобусів, автомобілів медичної служби, — пише Пронін.

Очільник ПОВА також додав, що цьогоріч для деблокування доріг узимку планують залучати і потужну сільськогосподарську техніку — уже зараз триває процес укладання договорів із фермерськими господарствами.

Також Пронін нагадав про діяльність цілодобових диспетчерських служб:

  • 0500150233 — місцеві дороги;
  • 0674006080 — державні дороги.

Нагадаємо, 14 листопада у Полтаві випав перший сніг і тим самим паралізував громадський транспорт у місті.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дороги інтерактивна мапа зима
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