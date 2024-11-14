Перший сніг паралізував громадський транспорт у Полтаві

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 229

Тролейбуси на деякий час зупинились, а маршрутки сповільнились

Ввечері 13 листопада у Полтаві випав перший сніг. А зранку 14 листопада містяни у соцмережах стали скаржитися на погану роботу громадського транспорту.

О 9.30 виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова повідомила, що через технічні проблеми з енергозабезпеченням комунального підприємства «Полтаваелектротранс» тимчасово знеструмлені виробнича база на вул. Тролейбусній, 10, та тягова підстанція №2. Через це всі тролейбуси у Полтаві зупинились.