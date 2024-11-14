Школам Кременчука додатково виділили понад 3,5 млн гривень: чому гроші не отримає гімназія № 2

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 0

Спрямують кошти на проведення заходів і занять у 76-ти класах, які навчаються за програмою Нової української школи

Закладам загальної середньої освіти Кременчука зі Стабілізаційного фонду громади додатково виділили 3 млн 624 тис. грн. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету міської ради 14 листопада.

Витратити ці кошти планують на співфінансування заходів щодо забезпечення якісної сучасної освіти у 76-ти класах, які вчаться за програмою Нової української школи.

Проте ця кількість класів могла б бути вищою.

Зокрема, міський голова Кременчука Віталій Малецький наголосив, що гімназія № 2 ці кошти не отримає, оскільки у закладі освіти досі немає укриття і діти продовжують навчатися онлайн.

— Було б у них укриття, ми б могли державну субвенцію отримати на обладнання, — сказав мер.

Віталій Малецький також доручив очільнику департаменту освіти Кременчука Геннадію Москалику прискорити ремонт укриття у гімназії № 2. Також він додав, що для цього закладу освіти пізніше доведеться окремо виділяти гроші з бюджету і докуповувати необхідне обладнання.

— Діти ж не повинні страждати від того, що хтось там не може добудувати вчасно, — резюмував Малецький.

Що відомо про укриття у гімназії № 2

Облаштування сховища в гімназії №2 обійшлося Кременчуку найдорожче у порівняні з іншими закладами освіти. Аргументують це тим, що будівля гімназії є однією з найстаріших серед шкіл міста, тож будівельникам довелося виконувати додаткові будівельні роботи, щоб зробити ремонт укриття.

У лютому суд в Полтаві дозволив слідчим оглянути приміщення гімназії №2. За даними правоохоронців, посадові особи школи, департаменту освіти Кременчуцької міськради та ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» депутата Дениса Терещенка змовилися та, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на облаштуванні найпростішого укриття у гімназії. До актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат внесли неправдиві відомості, вказано в ухвалі суду. Віталій Малецький розповів, що ремонт укриття у школі досі триває — роботи місто оплачує вже по факту їх виконання.

У червні на реконструкцію підвалу у Кременчуцькій 2-й гімназії виділили 1,6 млн гривень.



