Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Освіта

Школам Кременчука додатково виділили понад 3,5 млн гривень: чому гроші не отримає гімназія № 2

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 0

 

Спрямують кошти на проведення заходів і занять у 76-ти класах, які навчаються за програмою Нової української школи

Закладам загальної середньої освіти Кременчука зі Стабілізаційного фонду громади додатково виділили 3 млн 624 тис. грн. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету міської ради 14 листопада.

Витратити ці кошти планують на співфінансування заходів щодо забезпечення якісної сучасної освіти у 76-ти класах, які вчаться за програмою Нової української школи.

Проте ця кількість класів могла б бути вищою.

Зокрема, міський голова Кременчука Віталій Малецький наголосив, що гімназія № 2 ці кошти не отримає, оскільки у закладі освіти досі немає укриття і діти продовжують навчатися онлайн.

— Було б у них укриття, ми б могли державну субвенцію отримати на обладнання, — сказав мер.

Віталій Малецький також доручив очільнику департаменту освіти Кременчука Геннадію Москалику прискорити ремонт укриття у гімназії № 2. Також він додав, що для цього закладу освіти пізніше доведеться окремо виділяти гроші з бюджету і докуповувати необхідне обладнання.

— Діти ж не повинні страждати від того, що хтось там не може добудувати вчасно, — резюмував Малецький.

Що відомо про укриття у гімназії № 2

 

Облаштування сховища в гімназії №2 обійшлося Кременчуку найдорожче у порівняні з іншими закладами освіти. Аргументують це тим, що будівля гімназії є однією з найстаріших серед шкіл міста, тож будівельникам довелося виконувати додаткові будівельні роботи, щоб зробити ремонт укриття.

У лютому суд в Полтаві дозволив слідчим оглянути приміщення гімназії №2. За даними правоохоронців, посадові особи школи, департаменту освіти Кременчуцької міськради та ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» депутата Дениса Терещенка змовилися та, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на облаштуванні найпростішого укриття у гімназії. До актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат внесли неправдиві відомості, вказано в ухвалі суду. Віталій Малецький розповів, що ремонт укриття у школі досі триває — роботи місто оплачує вже по факту їх виконання. 

У червні на реконструкцію підвалу у Кременчуцькій 2-й гімназії виділили 1,6 млн гривень.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук освіта школи НУШ гімназія № 2
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх