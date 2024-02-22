Розкрадання коштів на ремонті укриття. Що говорить влада Кременчука стосовно ситуації у гімназії №2

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 302

У липні 2023 гімназія уклала договір з фірмою депутата Дениса Терещенка на реконструкцію сховища під найпростіше укриття. Вартість робіт склала понад 1,2 млн грн

Міський голова Кременчука Віталій Малецький прокоментував ситуацію, що склалась навколо облаштування сховища у гімназії № 2. За його словами, наразі ремонт укриття у школі досі триває — роботи місто оплачує вже по факту їх виконання. Про це він повідомив на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 22 лютого.

— Хай поліція розслідує, якщо там є якісь зловживання, порушення, нас повідомлять і звичайно ми будемо на це реагувати, — сказав мер міста.

Що передувало

Посадовців департаменту освіти Кременчука та товариства з обмеженою відповідальністю «Естеттехнолог» місцевого депутата Дениса Терещенка підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на ремонті сховища в гімназії № 2.

Відомо, що посадовці внесли неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат. За рішенням суду, в рамках кримінального провадження правоохоронцям дозволили оглянути приміщення.

У червні 2023 року «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що у гімназії № 2 облаштовують укриття без проєкту та без договору з підрядником.

Майже одразу після розголосу ситуації у системі публічних закупівель Prozorro з’явився договір на проведення робіт в кременчуцькій школі. Тоді угоду уклали з підприємцем Павлом Герасимовим. За даними Clarity Project, Павло Герасимов отримав свій перший і станом на лютий 2024 року єдиний контракт, як раз з гімназією № 2 у червні минулого року.

Вже у липні 2023 року гімназія уклала договір з фірмою депутата Дениса Терещенка на реконструкцію сховища під найпростіше укриття. Вартість робіт склала понад 1,2 млн грн. Надалі заклад освіти продовжував співпрацю з «Естеттехнолог» щодо робіт у сховищі, зокрема: капітальний ремонт інженерних мереж в укритті за 1,3 млн грн, будівництво електрощитової за понад 290 тисяч гривень, ремонт частини вимощення з улаштуванням гідроізоляції фундаменту будівлі за понад 150 тис. грн.

Нагадаємо, що у січні 2024 року у Дениса Терещенка проводили обшуки представники спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у справі про використання службового становища задля одержання неправомірної вигоди для громадського формування «Соколи Полтавщини», яке він створив.