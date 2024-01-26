Громадське формування «Соколи Полтавщини» незаконно отримали берці

Торік громадське формування українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону «Соколи Полтавщини» незаконно отримало 62 пари зимового тактичного взуття, чим нанесли бюджету міста збитки на суму понад 200 тисяч гривень. Про це йдеться у рішенні Октябрського районного суду Полтави від 22 січня 2024 року.
У матеріалах справи йдеться, що у грудні 2022 року командир добровольчого формування Кременчуцької територіальної громади № 3 направив до Кременчуцької міської ради запит щодо виділення особовому складу добровольчого формування 122 пар зимового взуття.
У лютому 2023 року керівник ДФТГ № 3 уклав із Кременчуцьким міським головою акт приймання-передачі взуття, а за місяць цей акт затвердили на засіданні позачергової сесії Кременчуцької міськради.
Згодом керівник ДФТГ № 3 домовився із командиром громадського формування українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону «Соколи Полтавщини» передати їм 62 пари цього взуття без будь-яких документів, які б це підтверджували.
Суд присудив керівнику ДФТГ № 3 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та поклав на нього строком до 19 березня 2024 року обов'язки:
У разі невиконання підозрюваним покладених на нього обов’язків, суд може застосувати до нього більш жорсткий запобіжний захід та накласти грошове стягнення.
Нагадаємо, цього тижня у депутата Кременчуцької міськради Дениса Терещенка, який в офіційних реєстрах зазначений як керівник ГФ УК «Соколи Полтавщини», проводили обшуки представники спеціалізованої прокуратури.
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