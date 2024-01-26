На футбольні поля Горішніх Плавнів та Кременчука повертається великий футбол

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 85 Партнерський проєкт

З 24 січня по 20 лютого регіональний футбольний турнір — «Зимовий кубок Асоціації футболу Полтавщини» перетворить холодні зимові дні в спекотні моменти на газоні. Цього року турнір відбудеться у двох зонах — Кременчуцькій та Полтавській.

Турнір збере 11 команд, які поділено на дві групи, щоб у зустрічах кожної команди з кожною, продемонструвати свої футбольні навички та боротьбу за першість.

Команди групи «А» (СК «Полтава», «Тростянець», «Ворскла U-19», «Металург» (Запоріжжя), ФСК «Маріуполь») будуть грати у Полтаві, на стадіоні «Молодіжний». Команди групи «Б» («Кремінь» (Кременчук), «Великі Сорочинці», «Олімпія» (Савинці), «Інгулець» (Петрово», «Рокита», «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів) гратимуть на стадіонах «Кремінь-Арена» та на штучному полі у Горішніх Плавнях.

Після завершення групового етапу лише 4 кращі команди вийдуть у півфінали, де розгорнеться ще більша боротьба за право потрапити до фіналу зимового турніру.

Цей турнір стане основним етапом підготовки футбольного клубу «Гірник-Спорт» до другої частини сезону.

Після відпустки, яка розпочалася одразу після завершення передноворічного збору та тривала менше місяця, гравці команди та потенційні новачки вийшли на перші цьогорічні тренування.Зараз у команді майже не має травмованих. У трьох гравців триває відновлення після пошкоджень, але вони виходили на пробіжку вже на першому тренуванні.

На цьому тижні тренування гравців «Гірника-Спорт» відбуваються на полі стандартних розмірів у дворазовому режимі на день. 27 січня, грою з командою «Великі Сорочинці», команда із Горішніх Плавнів розпочне контрольні поєдинки у рамках турніру «Зимовий Кубок Асоціації футболу Полтавщини».