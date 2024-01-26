Моніторинг цін на Кременчуччині: найбільше подешевшали яйця та олія, а подорожчало борошно

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 218

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Цього тижня найбільше подорожчали борошно і капуста, а найбільше подешевшали яйця та олія.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 25 січня подорожчали:

борошно пшеничне — на 0,60 грн за кг;

капуста білокачанна — на 0,42 грн за кг.

подешевшали:

яйця курячі — на 4,00 грн за десяток;

олія соняшникова — 2,55 грн за літр;

цукор — на 0,20 грн за кг;

буряк — на 0,23 грн за кг;

морква — на 0,20 грн за кг;

бензин — на 0,25 грн за літр;

дизельне пальне — на 0,25 грн за літр;

автогаз — на 0,17 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.