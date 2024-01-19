Крупа гречана подешевшала, молоко здорожчало — моніторинг цін у кременчуцькому районі за тиждень

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962
Кременчуцьке районне управління Держспоживслужби промоніторило ціни за тиждень. Мова йде про соціально значущі товари у закладах торгівлі за тиждень, що минає. Інформацію надали у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Так гречана крупа подешевшала, найбільше за тиждень здорожчав буряк.
Станом на 18 січня маємо такі коливання цін на продукти:
Згідно з моніторингом цін від Держспоживслужби, здорожчання фіксують на такі продукти:
Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
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