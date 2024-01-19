Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

Крупа гречана подешевшала, молоко здорожчало — моніторинг цін у кременчуцькому районі за тиждень

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 2

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962

Кременчуцьке районне управління Держспоживслужби промоніторило ціни за тиждень. Мова йде про соціально значущі товари у закладах торгівлі за тиждень, що минає. Інформацію надали у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Так гречана крупа подешевшала, найбільше за тиждень здорожчав буряк.

Станом на 18 січня маємо такі коливання цін на продукти:

  • Крупа гречана подешевшала на 1,90 грн за 0,8 кг.
  • Яйця курячі знизилися у ціні на 2,50 грн за 10 штук.
  • Подешевшав цукор — на 0,75 грн за 1 кг.
  • Капуста білокачанна знизилася у ціна на 0,42 грн за 1 кг.
  • Газ скраплений впав у ціні на 0,38 грн за 1 літр.

Згідно з моніторингом цін від Держспоживслужби, здорожчання фіксують на такі продукти:

  • Молоко на 0,50 грн за 0,9 літра.
  • Буряк здорожчав на 0,88 грн за 1 кг.
  • Дизельне пальне за 1 літр додало у ціні 0,10 грн.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

 

0
Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: agropolit.com/news
Теги: Держпродспоживслужба Кременчуцька РВА моніторинг цін
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх