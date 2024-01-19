Крупа гречана подешевшала, молоко здорожчало — моніторинг цін у кременчуцькому районі за тиждень

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Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962

Кременчуцьке районне управління Держспоживслужби промоніторило ціни за тиждень. Мова йде про соціально значущі товари у закладах торгівлі за тиждень, що минає. Інформацію надали у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Так гречана крупа подешевшала, найбільше за тиждень здорожчав буряк.

Станом на 18 січня маємо такі коливання цін на продукти:

Крупа гречана подешевшала на 1,90 грн за 0,8 кг.

Яйця курячі знизилися у ціні на 2,50 грн за 10 штук.

Подешевшав цукор — на 0,75 грн за 1 кг.

Капуста білокачанна знизилася у ціна на 0,42 грн за 1 кг.

Газ скраплений впав у ціні на 0,38 грн за 1 літр.

Згідно з моніторингом цін від Держспоживслужби, здорожчання фіксують на такі продукти:

Молоко на 0,50 грн за 0,9 літра.

Буряк здорожчав на 0,88 грн за 1 кг.

Дизельне пальне за 1 літр додало у ціні 0,10 грн.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.