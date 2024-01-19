Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вихідними кременчужанам прогнозують холодну та сніжну погоду.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 20 січня, вдень очікується -2°C. Хмарна погода триматиметься увесь день. Напрямок вітру буде північно-західний. Вночі йтиме сильний сніг, який до ранку має послабшати, а до середини дня має зовсім закінчитися.

Наступного дня, 21 січня, вдень стовпчики термометрів покажуть 0°C. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вітер протягом дня змінюватиме свої напрямки. Вранці очікується сніг, який до опівдня має закінчитися, а вся решта дня пройде без опадів.