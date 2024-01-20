Стало відомо, які три приватні школи Кременчука отримають освітню субвенцію у 5,6 млн гривень

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 421

Три приватні заклади загальної середньої освіти Кременчука у 2024 році отримають освітню субвенцію у 5 565 690 гривень на всіх. Відповідне рішення ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на засіданні сесії 18 січня.

Як прокоментувала «Кременчуцькому Телеграфу» заступниця директора міського департаменту освіти Світлана Михайленко, йдеться про такі навчальні заклади:

гімназія Learn Dream School;

ліцей IТ STEP School Кременчук;

гімназія Life School.

Відповідна програма про виділення державної субвенції приватним школам діє у Кременчуці вже не перший рік. Ці гроші підуть виключно на заробітну плату педагогів, і 5,6 млн розподілятимуть, виходячи з кількості учнів у кожному закладі.

– Це цільова субвенція, не та, яку ми отримуємо на педагогічних працівників, які працюють у наших (комунальних – ред.) закладах, це окрема програма й окрема сума, – пояснює Світлана Михайленко.

За її словами, розмір субвенції розраховує Міністерство освіти і науки та Міністерство фінансів України, потім гроші «спускають» на обласний рівень, а Полтава розподіляє їх на основі тих даних про кількість учнів, які приватні заклади заносять у систему. Як каже пані Михайленко, департамент освіти Кременчука не має жодного відношення до цих коштів. Вони лише заходять на рахунки департаменту, а тоді перераховуються на приватні школи. Ті своєю чергою звітуються.

У програмі надання освітньої субвенції приватним закладам загальної середньої освіти Кременчука на 2024 рік зазначається, що вони мають щомісяця подавати відомості про контингент учнів. Якщо цього не зроблять – не отримають кошти.

Раніше ми писали, що станом на листопад 2022 року вартість навчання у приватній школі IТ STEP School становила 11 тисяч грн на місяць.