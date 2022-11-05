Замість підручників – гаджети і ніяких домашніх завдань: як у Кременчуці навчають у приватній школі IТ STEP School

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 535

Учні приватної школи IТ STEP School Кременчук навчаються в офлайн-режимі й ходять на обід у ресторан «Метрополь». «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з директоркою навчального закладу Ілоною Бобер і розпитав її про особливості уроків під час повітряних тривог, чому у школі замість підручників – комп'ютери та планшети, в учнів немає домашніх завдань та про інші особливості цієї приватної школи.

- У чому відмінність освіти у вашій приватній школі від комунальних закладів?

У першу чергу це комп'ютеризація навчального процесу: робоче місце кожного нашого учня – це комп'ютер, планшет.

Плюс у нас є лабораторії фізики, хімії й біології, які оснащені електронними мікроскопами, сучасним обладнанням. Ми маємо змогу працювати на демонстраційному столі, де ми демонструємо експонати у цифровому вимірі й також у 3D-вимірі. Ще однією відмінністю є індивідуальний підхід до навчання кожного учня, бо у класі можуть максимально навчатися 16 учнів. Станом на зараз у нас у кожній паралелі по класу, а 8 класів у нас два.

Ми поглиблюємося в ІТ-предмети й вивчення іноземних мов. Діти вивчають не тільки англійську мову, а й другу іноземну за вибором – французьку або німецьку. Щодо вивчення іноземних мов, у нас є шикарні платформи, де ми задіюємо всі види пам'яті, таким чином процес запам'ятовування пришвидшується, він в рази вищий у порівнянні, якщо просто читати підручник або писати словник.

Але родзинкою викладання і вивчення іноземних мов у нашій школі є те, що ми розподіляємо класи на підгрупи (не просто навпіл ділимо список класу), а учні пишуть тест. І за результатами тесту вчителі, враховуючи бали написання, розподіляють на підгрупи за рівнем володіння мовою. Може бути високий, середній та низький рівень. Але кожен учень через 3 місяці може скласти тест ще раз і потрапити у підгрупу з вищим володінням мови (до речі, у нас є такі історії) або, на превеликий жаль, понизитися. Але як правило, діти підвищують свій рівень.

- Освітня програма відрізняється від комунальних закладів освіти?

Освітня програма не відрізняється, але відрізняється підхід до викладання. До таких предметів як фізика, географія змінений підхід. Ми використовуємо VR-окуляри на уроках, інтегруємо предмети, навчаємо дітей вчитися, а не нашпиговуємо інформацією. Ми говоримо про те, що світ глобальний і не існує окремо взятої науки. Ми вивчаємо всі науки як єдине ціле, єдиний механізм.

Наші вчителі вміють інтегрувати один предмет в інший. Наприклад, ми можемо інтегрувати біологію з англійською мовою. І якщо на біології тема «Молекули», то ми проговорюємо її англійською. Дуже круто у нас йде інтеграція української мови й блогінг, адже у нас є предмети ІТ-направленості. У нас є предмети за напрямком ІТ, яких немає у комунальних школах – психологія, Soft Skills, Science Boom (поєднання фізики, математики, природознавства, географії). Дітям цікаво бачити все не вузьконаправлено, а об'ємно. Хотілося б сказати про предмет X-Lab – тут ми тренуємо уяву, логічне мислення, допомагаємо дітям концентрувати свою увагу і запам'ятовувати.

Школа IТ STEP School Кременчук працює другий рік. Зараз тут навчаються діти з 5 по 11 класи. На кожній паралелі по одному класу, восьмих – два

- Зараз, коли воєнний стан, як проходять уроки – всі очно чи є такі, які дистанційно?

Ми пропонуємо змішане навчання – очне та дистанційне. Коли у батьків є перестороги, вести дитину у школу чи ні, або, не дай Боже, учень або учениця захворіли, то вони можуть у реальному часі за реальним розкладом підключатися онлайн.

Коли лунають повітряні тривоги, на нашій школі працює гучномовець, ми спускаємося в сховище і продовжуємо навчання. Це дуже важливо для розуміння специфіки нашої школи й тієї можливості, що ми продовжуємо вести уроки. У сховищі є Wi-Fi, ми розширили його зону впливу. Там у нас проводяться навіть уроки ІТ-направленості, тому що у кожного нашого учня замість підручника є планшет (це фішка нашої школи). Ми пропонували екскурсію у сховище для батьків, щоб вони розуміли, що їхні діти знаходяться у безпеці.

Укриття школи обладнане проєктором

- Трансляція всіх уроків йде?

Позаяк ми є партнерами Microsoft, у нас є така підтримка, то коли є запит від учня, то ми його підключаємо. Але коли із 14 дітей всі 14 у класі, звичайно, ми цього не робимо. Але отримуючи запит в Teams, підключаємо. Наприклад, сьогодні (бесіда відбувалася 31 жовтня – ред.) на першому уроці до нас доєднувалися троє наших учнів, які не приїхали у школу, поки тривала тривога.

Нашою відмінністю є навчання без домашніх завдань. Усі самостійні роботи, вірші, завдання виконуються у школі. Деякі батьки-скептики питають: «Як це може бути – вчитися у школі без домашніх завдань?!» Але деякі батьки сучасні кажуть: «О, дуже круто!» Моя особиста думка в тому, що діти повинні, оскільки й батьки, відпочивати від робочого дня. Тому що дорослі приходять з роботи, відпочивають, а діти повинні знову діставати свої рюкзаки, відкривати щоденники… Нон-стоп навчання не приносить результатів, у дітей немає бажання виконувати домашні завдання. А якщо ви подивитеся на об'єми цих домашніх завдань, то взагалі...

Є три складові, внаслідок яких ми відпускаємо своїх дітей додому без домашніх завдань для сімейного спілкування з батьками, для проведення теплих вечорів.

Малочисельні класи та індивідуальний підхід до кожного учня. Комп'ютеризація навчального процесу. У нас багато заготовок різних тестів, завдань на перевірку нового матеріалу, повторення. Немає такого, що написали диктант чи склали тест і забули, маємо миттєвий результат. Ми результативність бачимо протягом кожного нашого уроку. У нас є проєктні години, протягом яких кожен учень має виконати самостійне завдання. Потім залишити всі свої речі в індивідуальній шафі у коридорі й піти з гарним настроєм додому. Єдине – взявши з собою планшет для того, щоб, можливо, показати батькам, чим займалися на уроці, або якщо вони виконують якісь колективні проєкти (де вони фотографують, пишуть, знімають, міксують – і отримують оцінки).

Хотілося б згадати про гейміфікацію навчання. Наприклад, видаємо учням кришталики, монети за результати написання робіт, виконання доручень, позашкільну діяльність (наприклад, у нас багато учнів, які займаються спортом на високих рівнях, це призери світових, республіканських конкурсів). Вони виконують вчасно у школі домашні завдання й отримують за свої високі бали ще й кришталики, які можна накопичувати. Є такі учні, що потім виміняли їх на VR-окуляри або всілякі штуки до гаджетів, які користуються популярністю у наших дітей. Тобто назбиравши певну кількість кришталиків, їх можна виміняти на щось приємне та корисне і забрати у власне користування. Це заохочує учнів гарно навчатися. Щодо проблем поведінки, мені навіть немає що сказати, бо ми приходимо у школу, щоб спілкуватися, підтримувати нашу країну в часи війни, радіємо від зустрічі одне з одним.

Ми робимо патріотичні стріми, підтримуємо волонтерів. Нашою акцією стала підтримка 107 реактивної артилерійської бригади. Наша вчителька німецької мови є посередником у цій справі, тому що її чоловік – військовий на передовій. Таким чином долучаються не тільки наші учні, а й батьки до підтримки ЗСУ.

- Ви раніше працювали у ліцеї №5. Чим відрізняється освітній процес саме для педагогів у комунальному закладі й у приватному? У чому плюси й мінуси?

Не можна говорити, що ми роз’єднані. Скрізь фактор людяності й особистості, і це впливає на людину, де б вона не працювала. Можна круто працювати в комунальній школі й можна бути страшенно крутим у приватній школі.

У нас замінником класного керівництва є кураторство. У кожному класі є куратор, який може бути присутнім на уроках, тримає руку на пульсі у такому ланцюжку як школа, батьки й безпосередньо сама дитина. І куратори як правило – молоді за віком люди. Наші учні можуть підійти й поставити абсолютно будь-яке питання, що їх хвилює, попросити про допомогу чи підтримку. І таким чином оця вікова різниця нівелюється. Тож у нас атмосфера домашня, дружня, налаштована на пізнання нового. І є такий «ефект солоних огірків», то навчаючи наших дітей, ми вчимося й у них.

Я скажу правду. Зараз закінчилися канікули, мені особисто писали діти, деяких батьків я зустрічала, то вони говорили, що ніяк не дочекаються закінчення канікул. Ось це і є той результат роботи нашого педагогічного колективу, коли учні із задоволенням йдуть у школу, ми це бачимо по очах дітей.

У той день, коли ми прийшли на інтерв'ю, якраз святкували Хелловін – школа була прикрашена і виглядала атмосферно

- У чому саме різниця у роботі педагогів у комунальних закладах і вашому?

IT Step School Кременчук – це не франшиза, у нас є методичний відділ, який знаходиться у Києві, опрацьовує багато інформації, щоб надати нам краще з того контенту, яким володіє світ. Ми, наприклад, зараз географію вчимо, не заповнюючи контурні карти, а ми дивимося у VR-окулярах фільми каналу National Geographic, історію ми вивчаємо, замовляючи екскурсії онлайн у будь-яке місто чи навіть країну. Наші методисти вибирають кращий контент з того, що є в освіті, а ми користуємося цими методиками та сучасними технологіями.

Вчителі, щоб працювати у нашій школі, проходили навчання, тестування, вони пройшли певний відбір. Якби у людей не було певних якостей, які зараз у пригоді у сучасному світі, якими повинні володіти сучасні люди, вони б і не працювали в нашій школі. Обрати педагогічний колектив – це теж була непроста задача. І за результатами опитування батьків, проведення батьківських зборів адміністрація школи прийшла до висновку, що у нас працює дійсно крутий, професійний колектив.

- Ваша школа ліцензована?

Ми маємо регіональну ліцензію, розпорядження про яку підписане губернатором Полтавської обласної адміністрації. Це було понад рік тому. У нас є ліцензія на навчання з першого по 11 клас. У наступному навчальному році ми плануємо відкривати початкову школу. Зараз у нас набір з 5 по 11 класи. Ми вже випустили 9-класників, видавали свідоцтва про базову середню освіту.

Маємо прогрес у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. У нашій мережі є дуже круті тренажери, які готують до здачі ЗНО. Починаючи з вересня, 11 клас кожен місяць пише пробне ЗНО на цих тренажерах – минулорічні або позаминулорічні тести. Так ми розуміємо, що треба ще «підігнати». А основне те, щоб наші діти ознайомилися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, щоб не тремтіли руки, не було хвилювання. І учні, і їхні батьки вдячні за цей компонент у навчанні 11-класників.

- Чи збільшилася у вас кількість учнів цьогоріч? Є переселенці з інших міст?

Так, ми стартонули минулого року і станом на 1 вересня (2021 року – ред.) у нас було 45 учнів. 1 вересня 2022 року у нас уже було 97 учнів, а станом на 31 жовтня – 105. Кількість збільшується. Ми можемо брати дітей, не чекаючи закінчення чверті або семестру.

У нас є така безкоштовна опція як пробний день. Тобто батьки, які вагаються, мають якісь питання до приватного навчання, можуть обрати будь-який зручний для них день і прийти до нас на урок. Провести у нас пробний день дитина може у будь-який зручний час. І потім за результатами перебування у нашій школі приймається сімейне рішення. Як правило, 90% тих, хто побував у нас на пробному дні, навчаються далі.

- Внаслідок чого збільшилася кількість учнів цьогоріч?

Я думаю, кількість учнів збільшилася внаслідок відгуків тих батьків, чиї діти навчаються з нами з найпершого дня, коли вже побачили результати роботи нашого колективу. Впевнена, що кількість учнів буде збільшуватися, бо ми надаємо сучасну освіту у форматі офлайн. І діти вже скучили за спілкуванням, перебуваючи на дистанційному навчанні. Маючи таку перевагу, як наше сховище, ми можемо не лише перебувати у ньому під час тривог (особливо коли вони затяжні), а продовжувати уроки.

У нас є переселенці, їх 12. Вони переїхали, знаючи про нашу школу, або хтось з їхніх родичів або друзів підказав такий формат школи. Ми ставимося до цих дітей з розумінням, більшість із них з Харкова, і ми розуміємо, яка там ситуація. Ми підтримуємо кожного нашого учня у навчанні.

- Я знаю, що у вас така політика: навчання у школі допомагає економити на репетиторах, що дітям, які тут навчаються, вони не потрібні. Чи це так?

Ми дійсно декларуємо навчання без репетиторства. Ми виходимо з кількості учнів у класі. Наприклад, у найменшому класі 10 учнів. Коли вчитель приходить на урок, а у нього 10 учнів у класі, то вже будь-яку тему можна і закріпити, і повторити як у формі тестування, так і в формі переказу, в формі обговорення. Наші вчителі роблять те ж саме, що і репетитори.

- Діти харчуються у школі?

Ні, діти за бажанням ходять у ресторан «Метрополь» харчуватися або беруть із собою судочок. У «Метрополь» йдуть на обід і полуденок їм дають із собою. Для приймання їжі у нас є окрема кімната.

Менеджер приймальні розповів ТЪ, що навчання у приватній школі IT коштує 11 тисяч грн на місяць. Є знижки на оплату 10-20%. Вони діють, якщо у школі навчаються двоє дітей з однієї родини або непрямі родичі (наприклад, двоюрідні брати/сестри), для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад тощо.