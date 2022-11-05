«Телеграф» дізнався, що робив мер Кременчука Віталій Малецький закордоном

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Журналіст з Полтавщини у Чехії зустрів міського голову Кременчука Віталія Малецького та дізнався про які проєкти підтримки вдалося домовитися. Протягом двох днів в рамках Східного партнерства ЄС міські голови кількох міст України перебувають в складі делегації Асоціації міст України.

Міські голови обговорювали про європейську підтримку енергосистеми міст України, відбудову післявоєнної України, підтримку українських захисників та допомогу переселенцям та підтримку інфраструктури міст.

На відео міський голова Кременчука Віталій Малецький з мером тимчасово окупованої Каховки Віталієм Немерцем спілкуються з мером міста Ліберець

Поспілкувавшись з представницею Асоціації та міським головою Кременчука Віталієм Малецьким журналіст з’ясував, що на форумі були три напрямки. Форум дуже представницький. На нього завітали делегації із Молдови, Грузії, країн східної Європи та України. Велика делегація з Харківщини, Старобільська Луганської області, міст, які постраждали від російської навали. Представники міст розповіли про стан міст та яку допомогу потребують.

- Розповіли про потреби генераторів, теплодувів, систем електрозабезпечення... є певні домовленості. Мер Кременчука розповів, що домовилися по молодіжній програмі, переселенцям дітей та молоді, домовилися по питаннях енергетики. Конкретики мало, але наскільки зрозумів це стосується енергоресурсів, які дозволять обладнати теплові пункти обігріву. Також про залучення енергокомпаній, які дозволять швидко залучити мобільні котельні, - розповів «Телеграфу» журналіст.

Всі представники міст представили свої програми і розказали про потреби. Є домовленості у гуманітарній та енергетичній сферах. Завдяки співпраці з містами-побратимами це дозволить доставити допомогу із-за кордону.