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Кременчук

Мер Малецький у складі делегації Асоціації міст України перебуває у Празі

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 419 Коментарів: 1

 Міський голова заявив, що є перші домовленості з Чехією. Деталі обіцяє згодом

Міський голова Кременчука Віталій Малецький  в складі делегації Асоціації міст України в рамках Східного партнерства ЄС у  Празі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. 

«В рамках спільного проєкту Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали перебуваю в складі делегації Асоціації міст України в рамках Східного партнерства ЄС у столиці Чехії — місті Прага», — написав він. 

Серед учасників делегації — міський голова міста Буча Анатолій Федорук, міський голова окупованої Каховки Віталій Немерець, голова ВА Старобільська Яна Литвинова та інші представники органів місцевого самоврядування України. Задачі роботи делегації в Чехії — європейська підтримка енергосистеми міст України, відбудова післявоєнної України, підтримка українських захисників та  допомога переселенцям та підтримка інфраструктури міст. 

Міський голова також зазначив, «є домовленості про підтримку певних проєктів у Кременчуці». Деталі пообіцяв озвучити згодом. 




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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: ФБ Віталія Малецького
Теги: Віталій Малецький Асоціація міст України делегація
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 08:37

В місті опалення немає, а вонО поїхало про майбутню відбудову домовлятись. 


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