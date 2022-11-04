Мер Малецький у складі делегації Асоціації міст України перебуває у Празі

Міський голова Кременчука Віталій Малецький в складі делегації Асоціації міст України в рамках Східного партнерства ЄС у Празі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.
Серед учасників делегації — міський голова міста Буча Анатолій Федорук, міський голова окупованої Каховки Віталій Немерець, голова ВА Старобільська Яна Литвинова та інші представники органів місцевого самоврядування України. Задачі роботи делегації в Чехії — європейська підтримка енергосистеми міст України, відбудова післявоєнної України, підтримка українських захисників та допомога переселенцям та підтримка інфраструктури міст.
Міський голова також зазначив, «є домовленості про підтримку певних проєктів у Кременчуці». Деталі пообіцяв озвучити згодом.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер