ЦНАП проводить державну реєстрацію народження

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Для запису в електронну чергу ЦНАП телефонуйте

З 1 листопада Кременчуцький ЦНАП проводить державну реєстрацію народження. Продовжуючи надавати послуги ДРАЦС як фронт офіс, з 26 жовтня ЦНАП розпочав проводити державну реєстрацію смерті, а з 1 листопада – державну реєстрацію народження безпосередньо як суб’єкт надання (повноваження у сфері реєстрації актів цивільного стану надані рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 06.08.2021 № 1023).

Нині за послугами у сфері реєстрації актів цивільного стану громадяни, на власний вибір, можуть звернутися або до Кременчуцького ЦНАПу, або до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану (Кременчук, вул. Університетська, 5).

Кременчуцький ЦНАП пропонує послуги з державної реєстрації народження чи смерті з використанням усіх сервісів і переваг центру:

6 днів на тиждень за графіком роботи ЦНАП;

в сучасному приміщенні в центрі міста з комфортною залою очікування;

приймання заяви на послугу на точно призначений день і час (електронна черга),

автоматизоване заповнення бланків і супровідних документів,

смс-інформування про готовність послуги тощо.

Для запису в електронну чергу ЦНАП телефонуйте: 096-097-15-88, 050-255-15-88 або користуйтесь вайбер ботом за посиланням.