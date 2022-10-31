2 тренінги на день: у Кременчуці розкажуть, як рятувати під час обстрілів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 245

6 листопада у Кременчуці в один день відбудуться два тренінги. Волонтер Роман Бутрімов розкаже як надати першу медичну допомогу.

1 Тема: Дії під час артобстрілів, ракетного удару.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 1,5-2 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

На цьому тренінгу розглянуть алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.

2 Тема: Десмургія. Накладання пов‘язок.

Початок о 13.00

Навчать вас накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, 1 еластичний бинт можна узяти, як додатковий.

Тренінг Волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!

— Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в Центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти — Пару чистих носочків!!! Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю вашу увагу. Попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85 Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу, — розповів Роман Бутрімов.



