2 тренінги на день: у Кременчуці розкажуть, як рятувати під час обстрілів

6 листопада у Кременчуці в один день відбудуться два тренінги. Волонтер Роман Бутрімов розкаже як надати першу медичну допомогу.
1 Тема: Дії під час артобстрілів, ракетного удару.
Початок об 11.00. Тривалість заходу 1,5-2 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
На цьому тренінгу розглянуть алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.
2 Тема: Десмургія. Накладання пов‘язок.
Початок о 13.00
Навчать вас накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, 1 еластичний бинт можна узяти, як додатковий.
Тренінг Волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер