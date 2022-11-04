У селищі на Полтавщині поблизу річки Псел підтопило кілька вулиць

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 218

У селищі Велика Багачка на Полтавщині поблизу річки Псел підтопило кілька вулиць. Про це повідомив Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.

Прилеглі до річки Псел домогосподарства у Великій Багачці підтопило на вулицях Тітова, 1 Травня, Набережна. Фахівці Регіонального офісу виконають моніторинг ситуації та визначать кількість постраждалих та площі підтоплення.

Проблему обговорили на засіданні Міжвідомчої комісії з узгодження режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем річок Сула, Псел, Ворскла на зимово-осінній період. Фахівці вивчать вплив рівня води у Великобагачанському водосховищі на підтоплення домогосподарств селища.

Для уникнення нових підтоплень на Великобагачанському водосховищі вирішили підтримувати рівень води на 0,6 м нижче нормального підпертого рівня, на відмітці 82,40 мБС. Підтоплення домогосподарств у цій місцевості стаються періодично. Востаннє його фіксували у навесні.